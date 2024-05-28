貓星人亂跳誤觸感應爐 害剷屎官的家燒起來

陳姓、洪姓女子家裡養的貓咪疑誤觸感應爐開關導致住家失火。示意圖非當事貓。（資料照） （記者黃佳琳攝）

2024/05/28 12:43

〔記者黃佳琳／高雄報導〕洪姓女子和陳姓閨蜜一起養了4隻貓，貓咪平時在家中自由來去，想去哪玩就去哪，結果4隻貓咪中的其中1隻跑到廚房玩，不慎誤觸感應爐開關，導致爐面加熱發生火警，陳女被法官依失火罪判拘役30天，得易科罰金。

判決指出，家住三民區的洪姓女子（27歲，另案審結），跟陳姓閨蜜（24歲）同住還養了4隻貓咪，2023年1月6日，兩女北上宜蘭遊玩，兩人離家前沒有把貓咪關籠，讓牠們獨自在家活動，結果出門第3天，就傳出火警，幸好當時屋內灑水設備啟動將火勢撲滅，未延燒釀成重大意外。

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洪、陳兩女獲報趕回家中查看，在警、消介入調查下，發現起火點為住家廚房的爐灶，經排除為機械故障後，研判應是兩女所養的貓咪跑到廚房玩時，不慎觸碰到感應爐開關，而洪女當時未清空爐面，導致爐台上的不明金屬網狀物持續加熱後，引燃感應爐旁的物品，進而導致火警發生。

高雄地院審理時，陳女替貓咪解釋，認為起火的原因不一定是貓咪，覺得有其他原因，但法官傳喚感應爐製造商人員作證時，廠商指出，感應爐玻璃沒破掉、機板沒有燒起來，所以起火原因不是自燃，加上感應爐有安全鎖的設計，如果把安全鎖鎖起來，即便上面有放東西，基本上也不會燒起來，但如果貓剛好按到解鎖鍵的位置時間太長的話也可能被解鎖。

法官綜合相關事證，認定洪女離家前，曾把金屬鐵網放置在感應爐附近，貓咪應該是在家裡亂跳時，把鐵網觸碰至感應爐上，又不慎誤觸開關導致火警發生，因此認定含飼主疏於注意引發火勢，依失火燒燬物品罪判拘役30日，得易科罰金，可上訴。

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