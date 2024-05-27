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白手起家蔡佑笙捐竹縣440萬救護車 指定配置70萬電動擔架床

仟宇國際工程有限公司負責人蔡佑笙（右），在新竹縣議會副議長王炳漢（中）的引薦下，捐贈一輛總價440萬元的救護車，消防局長陳中振（左）致贈感謝牌。（新竹縣消防局提供）

仟宇國際工程有限公司負責人蔡佑笙（右），在新竹縣議會副議長王炳漢（中）的引薦下，捐贈一輛總價440萬元的救護車，消防局長陳中振（左）致贈感謝牌。（新竹縣消防局提供）

2024/05/27 16:56

〔記者廖雪茹／新竹報導〕仟宇國際工程有限公司負責人蔡佑笙，18歲時隻身從台北南下新竹打拼，從版模小工人開始做起，經過不斷努力，20年後搖身一變成為一間公司的開創者，今（27日）捐贈新竹縣政府消防局豐田消防分隊1輛總價440萬元救護車，也是該局史上最年輕的救護車捐贈者。

消防局表示，蔡佑笙18歲時帶著1萬元到新竹「闖天下」，四處求職都碰壁，所幸新竹在地的富泰營造公司的老闆接受他，從此成為「做工的人」。蔡佑笙說，當時年紀小，什麼都不懂，前輩說什麼就跟著做，剛好第一位老闆是個完美主義者，非常注重小細節，每件事都要做到最好，而這樣的要求，也影響到他後來的工作態度。

蔡佑笙說，做工就是體力活，因此許多工人下班後經常都會以小酌抒壓；但他為了對工作更了解，常常帶著工地的設計圖回家研究。

可能就是因為這種積極、肯做又認真的態度，被老闆賞識，晉升為工程師，最後讓他成為包商，存下人生第一桶金，打下後來創業的基礎。

消防局表示，這次捐贈救護車總金額高達440萬元，車體為德國福斯T6.七速自手排平頂救護車，除了法規規定的救護器耗材外，救護車還使用快取式安全固定置物箱、前向式安全座椅以及巴騰堡格紋的高辨識車身。

由於救護員經常得搬運病人，造成脊椎受傷的威脅，蔡佑笙特別指定配置能負重318公斤的鋁合金電動式雙人操作擔架床；雖然電動擔架床造價70萬元，是一般擔架床近4倍的價格，但工人出身的他毫不猶豫。另外還有7萬元的攜帶型自動式甦醒器（自動給氧器）以及90萬元的自動心肺復甦機（Lucas III），都是能提供到院前心肺功能停止（OHCA）患者最佳照護的高規格救護器材。

蔡佑笙的公司就位於豐田消防分隊附近，因緣際會在新竹縣議會副議長王炳漢的引薦下，促成這次救護車的捐贈。

電動擔架床造價70萬元，女生也能輕鬆使用。（新竹縣消防局提供）

電動擔架床造價70萬元，女生也能輕鬆使用。（新竹縣消防局提供）

蔡佑笙從版模小工人努力工作變成一間公司的開創者，今天捐贈新竹縣政府消防局豐田消防分隊1輛總價440萬元救護車，回饋社會。（新竹縣消防局提供）

蔡佑笙從版模小工人努力工作變成一間公司的開創者，今天捐贈新竹縣政府消防局豐田消防分隊1輛總價440萬元救護車，回饋社會。（新竹縣消防局提供）

消防救護員展示說明獲贈的救護器材。（新竹縣消防局提供）

消防救護員展示說明獲贈的救護器材。（新竹縣消防局提供）

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