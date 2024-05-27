調查局長陳白立上任曝核心任務 誓言「保護國人繼續呼吸自由空氣」

新任調查局長陳白立。（記者方賓照攝）

2024/05/27 16:51

〔記者陳彩玲／台北報導〕調查局今日舉辦局長交接典禮，由法務部長鄭銘謙親自主持，他期許新任調查局長陳白立未來以國安專長，帶領調查局維護國家安全，至於卸任調查局長王俊力致詞時則大讚，陳白立去年在國家安全維護處督導偵辦共諜案達20件，是歷年之最，有極佳領導統御能力。典禮結束後，陳白立受訪時面對過去卓越績效相當謙虛，僅點頭微笑致意，反而提起未來核心任務是維護國家安全，並強調會保護國人同胞繼續呼吸自由空氣。

鄭銘謙致詞時表示，這次調查局長由局內部拔擢升任，相信對同仁有鼓舞士氣之效，陳白立是東海大學法律系畢業、調查班30期結業，歷任科員、調查官、組長、秘書、副主任、科長、站主任、副處長及處長等職務，資歷完整並熟稔國安工作及案件偵辦業務，在我國面臨中共威脅日增之際，相信陳白立必能以國安專長，帶領調查局維護國家安全與偵辦重大犯罪。

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歸建高檢署主任檢察官的前調查局長王俊力致詞時也稱讚，陳白立從基層開始歷練，無論在哪個工作崗位都是全力以赴，帶領的團隊士氣非常高昂和諧，且能以創新思維推動業務，績效更是名列前茅，去年在國家安全維護處督導偵辦共諜案達20案，是歷年之最，也顯示他有極佳領導統御能力，相信在陳白立領導下，調查局能再創佳績。

典禮結束後，陳白立受訪時說，維護國家安全是核心任務，調查局會保護台灣自由民主、人權法治的生活環境不被破壞，並強調會保護國人同胞繼續呼吸自由空氣，是調查局每一位調查官的天職，此外，也會落實推動五大工作重點，包括加強反制境外敵對勢力滲透，積極偵辦國安案件，打擊黑金貪瀆、食安及重大毒品犯罪，打造廉能政府。

面對媒體提到去年擔任國家安全維護處長時，在1年內偵辦20件共諜案時，陳白立僅謙虛點頭微笑致意，他強調會以保護國家安全為首要任務，但面對自己平時熱愛的馬拉松運動時，陳白立則放鬆許多，打趣地表示，未來會以公務為重，運動時間會被壓縮，請媒體未來報導他跑步時，手下留情不要透露完賽時間。

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