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首頁　>　社會

宜蘭監獄18名收容人取得照服員證書 可望成為長照業生力軍

宜蘭監獄目前收容人數3500人，高居國內監所第3位。（記者江志雄攝）

宜蘭監獄目前收容人數3500人，高居國內監所第3位。（記者江志雄攝）

2024/05/27 16:49

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭監獄18名收容人接受90小時照顧服務員培訓，全數通過考試，今天順利結業，成為宜監首批取照服員證書的收容人，他們除了協助監獄內有長照需求者，因有一技之長，出獄後可投入缺工嚴重的長照業，提升更生成功率。

宜蘭監獄目前收容人數3500人，僅次於台中監獄4800人、台北監獄4000餘人，高居國內監所第3位，其中60歲以上占9.2％，另外，罹病、失能、療養及住院人數占1.63％，生活照護成為亟需解決的重要課題。

獄方經過評估後，與羅東聖母醫院合作開設「宜蘭監獄照顧服務員培訓計畫」，3月獲宜蘭縣長照所審查過關，本月6日啟動培訓，安排核心課程、實作課程、綜合討論與課程評量、臨床實習，合計90小時，之後通過筆試和技術考，今天在宜監舉辦結業典禮，頒給羅東聖母醫院核發的照服員證書。

宜監典獄長許金標、羅東聖母醫院院長馬漢光等人出席結業典禮，學員取得照服員證書後，可在監獄內照顧有長照需求的收容人，或到醫院戒護病房幫忙照料病患，更重要是取得一技之長。

宜監18名取得照服員資格的收容人，將在2年內假釋或出獄，隨著國內人口老化，長照業需要可觀人力，他們日後可藉此自食其力，改變自己的命運。

宜蘭監獄18名收容人（戴口罩者）取得照服員證書，今天順利結業。（圖由羅東聖母醫院提供）

宜蘭監獄18名收容人（戴口罩者）取得照服員證書，今天順利結業。（圖由羅東聖母醫院提供）

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