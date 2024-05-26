發酒瘋對空開槍射進民宅險害命 推給死去友人寄放警追槍械來源

新北市新莊凌晨傳出槍響，流彈射破民宅玻璃窗、木門，險波及無辜住戶，新莊警方逮獲鍾姓槍手，續追槍彈來源及交往。（記者吳仁捷翻攝）

2024/05/26 13:10

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市新莊鬧區凌晨日前傳出槍響，住戶以為是放鞭炮，但上午查看，赫見陽台的玻璃窗、木門都遭射破報警，警方在場採獲彈頭，展開追查，發現一批混混前一晚清晨在對面快炒店吃消夜，酒後一名男子開槍，警方拘提之際，鍾嫌帶槍到案，他辯稱酒後失控開槍，指稱槍彈是死去友人寄放，警方對他黑幫制式說法存疑，懷疑他隨身攜槍，續追其槍械來源。

新莊中華路二段一名戴姓男子25日下午報案，指稱當天凌晨他聽到戶外疑似鞭炮聲響，當時沒外出查看，但當天上午近11時開前陽台查看，發現住家陽台玻璃窗、木門出現彈孔，家中還有一枚子彈，質疑如果當時在客廳，是否就遭流彈波及，嚇得報案。

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鑑識小組到場採證、勘查，證實被害住戶玻璃窗玻璃、木門出現圓形彈孔，現場也採獲彈頭一枚，專案小組深入追查；警方濾周遭監視器畫面，發現當天凌晨0時許，一群混混到對面熱炒店吃消夜，其中幾人酒後喧鬧走出戶外，其中一嫌突然掏槍對空射擊1槍後搭車離去，流彈波及對面大樓無住戶，射毀玻璃門窗。

專案小組持續擴大調閱監視器，過濾可能涉案人、車後，3小時即鎖定犯嫌52歲鍾男，向新北檢聲請搜索票、拘票，但鍾嫌得知難逃，帶犯案的克拉克手槍到新莊分局投案，警方初步鑑定，槍械具殺傷力。

警方調查，鍾嫌辯稱酒後失控，突然持槍對空開一槍，當時他與5名友人到該快炒店聚餐，他辯稱槍彈是死去友人阿喜寄放，由於是制式黑幫脫罪供詞，警方將續追鍾嫌交往、追查槍彈來源，先依違反槍砲條例、毀損罪移送新北地檢偵辦。

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新莊警方逮獲鍾姓槍手，續追槍彈來源及交往。（記者吳仁捷翻攝）

新北市新莊凌晨傳出槍響，流彈射破民宅玻璃窗、木門，險波及無辜住戶。（記者吳仁捷翻攝）

流彈射破民宅玻璃窗，險波及無辜住戶。（記者吳仁捷翻攝）

流彈射破民宅木門，險波及無辜住戶。（記者吳仁捷翻攝）

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