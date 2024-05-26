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畫面曝光！轎車撞路肩拖板車 駕駛身亡

呂姓男子駕駛藍色轎車行經後龍鎮中華路，撞上路邊暫停的拖板車。（警方提供）

呂姓男子駕駛藍色轎車行經後龍鎮中華路，撞上路邊暫停的拖板車。（警方提供）

2024/05/26 09:49

首次上稿 09:04
更新時間 09:49

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣62歲呂姓男子24日下午4點多駕車行經後龍鎮中華路（台1線），疑似車輛行進方向偏移，撞上路邊暫停等待進場載貨的拖板車，前半截車身硬生生卡入拖板車尾，車頭嚴重毀損變形，當場身亡。詳細肇事原因仍待後續調查釐清。

竹南警分局24日下午4點許接獲報案稱於後龍鎮中華路與厝勝路口附近發生交通事故。

員警到場處理，為呂男駕駛藍色轎車沿中華路西往東行駛於外側車道，不明原因往外側偏移，撞擊停放於機慢車道上的拖板車，撞擊力道使得轎車頭凹陷，呂男傷勢嚴重當場死亡。

現場出動大型吊車將車輛拖離，曳引車駕駛謝姓男子經酒測沒有酒駕情形。謝男表示，當時車輛暫停路邊要等待進場載貨，突然就聽到撞擊聲，下車察看，發現轎車卡入拖板車尾。

警方表示，詳細肇事原因仍待後續釐清。同時提醒，快慢車道分隔線與路面邊線之間的路面，為機慢車道，車輛停車時倘有部分車身在機慢車道上，恐有妨礙機慢車道行駛，更有可能造成其他用路人危險，呼籲停車時多一份注意，也多一分安全。

車輛偏移撞上於路邊暫停的拖板車，車頭嚴重毀損變形。（警方提供）

車輛偏移撞上於路邊暫停的拖板車，車頭嚴重毀損變形。（警方提供）

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