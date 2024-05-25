台南阿伯被控穿「可愛兔子鞋」偷車判無罪 檢上訴遭打臉

警方去年3月接獲報案一輛腳踏車被偷，認為是謝姓男子行竊，但因證據不足，一審判無罪，檢察官上訴二審也被駁回。（記者王捷攝）

2024/05/25 19:20

〔記者王捷／台南報導〕謝姓男子被控偷一輛腳踏車，他聲稱監視器畫面竊嫌穿的夾克跟他的不同，一審判無罪，檢方上訴稱竊嫌是穿著「可愛兔子拖鞋」，但院方依據警方提供監視器認為，鞋子上的圖案不清楚，加上去謝男家時並沒有發現這雙拖鞋，因此駁回上訴。

去年3月，台南警方接獲報案，一輛價值3000元的腳踏車遭竊，警方根據監視器畫面，發現嫌犯戴著鴨舌帽、口罩、穿著背心、長褲和拖鞋行竊，警方去謝男住處查訪時，雖未找到失竊的腳踏車和相關衣物，但憑著謝男拖鞋上的裂痕，認為他與監視器中的嫌犯相符。

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但是謝辯稱，監視器畫面中的竊嫌不是他，他又沒有那種夾克，一審認為監視器畫面模糊，無法明確辨識行竊者面貌，且未能在謝嫌住處找到失竊物證或相關衣物，判無罪。

檢察官不服判決，指出警方查訪時，謝嫌身形與監視器中的行竊者相似，並提出拖鞋裂痕作為證據，上訴台南高分院。

然而，高院認為，監視器畫面模糊，無法確定行竊者就是謝嫌，拖鞋裂痕亦不足以成為有罪證據。高院法官進一步指出，行竊者戴鴨舌帽且臉戴口罩，監視器無法拍攝到清晰面容，此外，警方在謝嫌住處拍攝到的拖鞋並非兔子造型，無法證明與案發現場一致，因此駁回上訴。

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