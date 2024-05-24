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幼兒園又傳虐兒監視畫面離奇消失 南市重罰30萬元

多位家長到台南市議會向市長黃偉哲陳情，黃偉哲表示，將立即啟動調查，該調職就調職，該行政處分就行政處分，涉及刑責部分則將移送法辦。（記者蔡文居攝）

多位家長到台南市議會向市長黃偉哲陳情，黃偉哲表示，將立即啟動調查，該調職就調職，該行政處分就行政處分，涉及刑責部分則將移送法辦。（記者蔡文居攝）

2024/05/24 15:51

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市安平區1家幼兒園附設托嬰中心，疑似不當對待幼兒，事後監視器畫面卻離奇消失，南市教育局表示，該園所行為人違法事件也已啟動調查，屬實將會依法究辦。另外，監視器畫面檔案遭業者格式化，企圖湮滅證據妨礙調查，將會依幼照法規定重罰30萬元並公告其名稱。

社會局表示，經查該托嬰中心內部人員確實渉及違反兒童保護情事，也未妥適安排幼兒的保護措施及安全環境，確實已違反兒童及少年福利法第的規定，將針對4位行為人各裁處6萬元，命托嬰中心停辦3個月並公告其名稱。

為降低停托對家長的衝擊，將主動提供家長轉托至鄰近的準公共托嬰中心或居家保母資源，同時要求該托嬰中心負責人妥處托育費用退費事宜。社會局強調，絕不容許任何兒少權益受到傷害，市府絕對會追究到底。

南市議員林燕祝今天總質詢爆料，南市安平某幼兒園附設托嬰中心似虐嬰，她當場撥放影片，畫面出現保母將一般的餵奶拍嗝輕拍，大力重拍，她質疑半歲的寶寶怎經得起這般重拍；離譜的還有，保母無視小寶寶攀扶搖椅摔倒頭撞木地板，又導致寶寶摔第2次，還被搖椅壓覆，而且為了規避監視，還會將寶寶帶到樓梯底下打腳板，寶寶尿布也沒適時更換，導致尿布疹皮膚潰爛，看到這樣的影片叫家長情何以堪？

多位家長今天也到台南市議會向市長黃偉哲陳情，黃偉哲接下陳情書，對於這樣對待，何任人看了都不能接受，家長的憤怒，他也能理解，將立即啟動調查，該調職就調職，該行政處分就行政處分，涉及刑責部分則將移送法辦。

南市教育局表示，該案於5月22日始獲家防中心通知，並於翌日至該園蒐證，經初步調查發現，該園疑有延遲通報，依法最重可開罰15萬元；至於，監視器畫面消失，企圖湮滅證據妨礙調查，將重罰30萬元。

南市安平某幼兒園附設托嬰中心似虐嬰，寶寶尿布也沒適時更換，導致尿布疹皮膚潰爛。（圖由市議員林燕祝提供）

南市安平某幼兒園附設托嬰中心似虐嬰，寶寶尿布也沒適時更換，導致尿布疹皮膚潰爛。（圖由市議員林燕祝提供）

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