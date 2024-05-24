台9線玉里樂合小轎車自撞 20歲女乘客送醫不治

小轎車自撞電線桿，副駕駛座的20歲女子被撞後失去呼吸心跳，警方趕往現場發現沒有監視器，事故原因還待查。（玉里分局提供）

2024/05/24 12:50

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮玉里鎮樂合里的台9線280.5K路段，今天上午接近8點一名22歲徐姓男子開車載20歲女性友人往玉里方向，卻不明原因自撞電線桿，造成女子全身多處受傷、挫傷，救護車趕到現場時女子已心肺功能停止，警消立即為她進行CPR及高級救命術，但送醫急救仍宣告不治，警方表示，由於現場無監視器，事故原因仍待進一步釐清。

台九線玉里鎮樂合里路段，22歲徐姓男子駕駛白色轎車，載著20歲友人閻姓女子今（24）日上午7點40分左右行經台9線280.5K樂合橋附近，突然不明原因自撞該路段電線桿，警消趕到場發現，因撞擊力道過大，車輛自撞電線桿後還轉一圈、右側車頭幾乎撞爛，副駕駛座位上的閻姓女乘客身上多處嚴重挫傷。

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花蓮縣消防局獲報後派玉里、東里共2救護車到場，警消發現閻姓女子全身多處骨折、挫傷，已失去呼吸心跳，立即實施CPR及高級救命術，並送往台北榮民總醫院玉里分院急救，但急救約1小時之後，上午8點47分仍宣告不治；至於22歲駕駛意識清楚，救護人員現場評估疑似臉部骨折，自行上救護車，送玉里慈濟醫院治療。

玉里警分局表示，由於事故現場並無監視器影像，將調閱周邊及民間監視器影像，釐清自撞原因。

警方趕往現場發現沒有監視器，事故原因還待查。（玉里分局提供）

消防局救護車趕到現場，將傷者送醫急救，其中女子到院後急救約1小時仍回天乏術。（消防局提供）

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