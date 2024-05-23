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打詐阻虛幣成犯罪工具 高檢署邀專家學者共商查緝策略

高檢署今舉辦「虛擬資產犯罪偵查研討會」。（高檢署提供）

高檢署今舉辦「虛擬資產犯罪偵查研討會」。（高檢署提供）

2024/05/23 23:28

〔記者陳彩玲／台北報導〕近年虛擬貨幣詐騙案層出不窮，高檢署今舉辦「虛擬資產犯罪偵查研討會」，邀專家學者、檢察官介紹查緝策略、分享懲詐實務課程，並互相傳授科技偵查技巧和實戰經驗，甚至進一步針對虛擬資產犯罪防制議題進行研討，精進打詐策略。

高檢署表示，新興的虛擬通貨具有高度匿名性、易於跨境流通，採去中心化方式運作、交易迅速等特性，目前在國際間被當作支付工具，也被視為投資商品，使其被利用在各種不同犯罪形態中，且因難以追查支付方的真實身分，已廣泛被運用到非法交易，近年來更成為各種詐欺、販毒、賭博等犯罪集團新興洗錢管道。

這次高檢署舉辦研討會，邀請XREX交易所執行長黃耀文、調查師陳梅慧、工程師詹天豪、幣安交易所法遵經理簡書永、高檢署檢察官許景森、北檢檢察官陳玫瑾及羅韋淵、金管會證券期貨局副組長耿一馨等人，分別就「區塊鏈中的不法金融活動」、「虛擬資產犯罪態樣及監管趨勢」、「虛擬貨幣交易所詐銷案例分析」、「虛擬資產犯罪偵辦技巧」、「查緝虛擬通貨犯罪之現況與展望」、「虛擬通貨平台及交易業務事業之管理」等六項議題提出報告，並對虛擬資產犯罪防制議題進行研討，盼精進打擊詐欺策略。

高檢署檢察長張斗輝指出，虛擬資產雖創造巨大的財富收益，卻也帶來高犯罪風險，犯罪者利用虛擬通貨詐騙，或將黑錢漂白的犯罪手法層出不窮，影響社會秩序及國家形象至鉅，如何以科技偵查方式予以強力打擊，是執法機關的重大課題。

高檢署表示，這次研討會透過查緝策略介紹及懲詐實務課程分享，將科技偵查技巧、實戰經驗傳承給相關打詐友軍，深化各與會者對虛擬資產犯罪防制議題的理解與思考，期能透過公私協力，共同遏止以虛擬資產進行洗錢。

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