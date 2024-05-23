為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

基市東岸廣場產權糾紛 大日向市府索5000多萬增建費

大日開發公司針對東岸商場（見圖）2到4樓增建的費用，向基隆市政府請求支付5000多萬元的增建費用，今天下午辯論終結，預定6月21日宣判。（資料照）

大日開發公司針對東岸商場（見圖）2到4樓增建的費用，向基隆市政府請求支付5000多萬元的增建費用，今天下午辯論終結，預定6月21日宣判。（資料照）

2024/05/23 17:12

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市東岸商場爆發產權糾紛後，大日開發公司也對針對東岸商場2到4樓增建的費用，向基隆市政府提起民事訴訟，請求市府支付5000多萬元的增建費，今（23）日下午辯論終結，預定6月21日宣判。

繼原營運商主富服裝公司（NET）針對東岸產權提起民事「確認所有權」訴訟，主張擁有東岸商場2到4樓所有權， 東岸商場的「二房東」大日公司也主張，有以減租折讓方式協助主富NET公司增建2到4樓商場，向基隆市政府請求支付合計5000多萬增建費。

市府委任律師指出，市府原與大日公司簽的第一份OT（Operation營運 Transfer移轉）契約中，原本只有經營地下停車場，後來大日司提出增建2到4樓商場部分，前市長林右昌在會議中同意讓大日，把2樓既有的建物拆除後增建2到4樓，大日可以在增建工程完工後取得使用執照，並經營商場，但條件是增建費用須大日公司支付，且完工後，增建2到4樓的所有權須無償移轉給基隆市政府。

大日委任律師主張，根據「促參法」規定，OT約只涉及營運管理，不負責興建，當初前市長林右昌僅是口頭約定，屬無名契約，大日並沒有增建2到4樓的義務，另以主富NET公司已對市府提出確認東岸商場2到4樓所有權訴訟，是不是等主富公司告市府的案件宣判後請再行審理，提出停止訴訟的主張，但承審法官姚貴美認為2個案件沒有必然的關係，當庭裁定駁回。

基隆市前市長林右昌任內與大日公司簽約，委由大日營運東岸地下停車場和商場，大日公司另引進主富為協力廠商，增建2到4樓商場；主富公司出資近3億，大日則以減租折讓近億元方式，協助主富擴建商場。

今年1月到期後，市長謝國樑主政的市府重新招商由微風集團出線，並強制索回，但事後主富公司仍主張其出資興建，並擁有2到4樓商場產權，致爭議不斷。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
基隆東岸商場爭議》NET批恫嚇毀損證物 市府︰依法行政
2024/05/16 05:30

基隆東岸商場爭議》NET批恫嚇毀損證物 市府︰依法行政
基隆東岸商場 大日控市府不續約理由不當
2024/05/04 05:30

基隆東岸商場 大日控市府不續約理由不當

抽筋吃什麼？補充關鍵5營養素助改善
基隆東岸商場爭議NET批恫嚇毀損民產 市府︰尊重司法判決
2024/05/15 14:38

基隆東岸商場爭議NET批恫嚇毀損民產 市府︰尊重司法判決
基隆東岸商場產權糾紛首次開庭 雙方激辯2個半小時
2024/04/17 21:05

基隆東岸商場產權糾紛首次開庭 雙方激辯2個半小時

移居熱區在「這」！揭密千坪花園宅
基隆東岸商場再生波！大日控不續約理由不當 市府稱依法行政
2024/05/03 15:37

基隆東岸商場再生波！大日控不續約理由不當 市府稱依法行政
基隆東岸商場產權糾紛首次開庭 市府、主富庭內激辯庭外互批違法
2024/04/17 13:53

基隆東岸商場產權糾紛首次開庭 市府、主富庭內激辯庭外互批違法
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播