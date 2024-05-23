基市東岸廣場產權糾紛 大日向市府索5000多萬增建費

大日開發公司針對東岸商場（見圖）2到4樓增建的費用，向基隆市政府請求支付5000多萬元的增建費用，今天下午辯論終結，預定6月21日宣判。（資料照）

2024/05/23 17:12

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市東岸商場爆發產權糾紛後，大日開發公司也對針對東岸商場2到4樓增建的費用，向基隆市政府提起民事訴訟，請求市府支付5000多萬元的增建費，今（23）日下午辯論終結，預定6月21日宣判。

繼原營運商主富服裝公司（NET）針對東岸產權提起民事「確認所有權」訴訟，主張擁有東岸商場2到4樓所有權， 東岸商場的「二房東」大日公司也主張，有以減租折讓方式協助主富NET公司增建2到4樓商場，向基隆市政府請求支付合計5000多萬增建費。

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市府委任律師指出，市府原與大日公司簽的第一份OT（Operation營運 Transfer移轉）契約中，原本只有經營地下停車場，後來大日司提出增建2到4樓商場部分，前市長林右昌在會議中同意讓大日，把2樓既有的建物拆除後增建2到4樓，大日可以在增建工程完工後取得使用執照，並經營商場，但條件是增建費用須大日公司支付，且完工後，增建2到4樓的所有權須無償移轉給基隆市政府。

大日委任律師主張，根據「促參法」規定，OT約只涉及營運管理，不負責興建，當初前市長林右昌僅是口頭約定，屬無名契約，大日並沒有增建2到4樓的義務，另以主富NET公司已對市府提出確認東岸商場2到4樓所有權訴訟，是不是等主富公司告市府的案件宣判後請再行審理，提出停止訴訟的主張，但承審法官姚貴美認為2個案件沒有必然的關係，當庭裁定駁回。

基隆市前市長林右昌任內與大日公司簽約，委由大日營運東岸地下停車場和商場，大日公司另引進主富為協力廠商，增建2到4樓商場；主富公司出資近3億，大日則以減租折讓近億元方式，協助主富擴建商場。

今年1月到期後，市長謝國樑主政的市府重新招商由微風集團出線，並強制索回，但事後主富公司仍主張其出資興建，並擁有2到4樓商場產權，致爭議不斷。

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