詐團車手剛判刑 竟遭同行偽造執行通知書詐騙失金

石男收到詐團寄給他的偽造執行命令，基隆地檢署呼籲，執行通知書會由地檢署寄給被告，通知書上也會蓋有基隆地檢署關防，並不是法院，請民眾不要輕易受騙。（記者林嘉東翻攝）

2024/05/22 13:10

〔記者林嘉東／基隆報導〕詐團行騙無所不用其極，連詐騙同行也不放過！石姓男子替詐團當車手，才剛被法院判處6月徒刑沒多久，就收到偽造假執行通知書，通知他到地檢署易科罰金18萬，石男信以為真匯了9萬，跑到地檢署詢問，才知被同行騙了。

基隆地檢署民眾服務中心近日接獲石姓男子反映，他近日接獲一張執行通知書指他因犯詐欺與洗錢防制法等罪，被法院判處6月徒刑，得易科18萬罰金，執行通知書上還附上匯款帳號，要他以匯款方式繳納罰金。

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石男不疑有他，依執行通知書上匯款帳號，匯款9萬元，覺得怪怪的，拿著執行通知書，親自跑到地檢署服務台詢問「有沒有收到他的9萬元罰金？」

執行科書記官看石男拿的執行通知書發現，一看就知道是偽造的，不是基隆地檢署寄發給被告的執行通知書，因為上頭寫的是基隆地院，加上基隆地檢署蓋的關防，再說，地檢署會通知被告帶著罰金到地檢署法警室繳納，並不會要求被告以匯款方式繳納罰金。

基隆地檢署主任檢察官陳照世指出，20多歲的石姓男子某詐團的車手，被檢方依涉犯詐欺、洗錢防制法起訴。法院近日審理後，將石男依犯詐欺、洗錢防制法判處 6月徒刑，全案仍可上訴，尚未定讞，所以不會收到執行通知書。

石男收到的假執行通知書，很可能是其他詐騙集團最新的詐騙手法，他呼籲，判決確定後，會由地檢署寄發被告執行通知書，並不是法院；再說，地檢署通知被告不管是緩起訴處分金、罰金或易科罰金，均會命被告本人到地檢署執行科繳納，不會以郵件文件提供帳戶請被告匯款，請民眾不要輕易受騙。

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基隆地檢署呼籲，檢方通知被告繳交罰金，不會以郵件文件提供帳戶請被告匯款，請民眾不要輕易受騙。（記者林嘉東翻攝）

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