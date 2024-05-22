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一年被同批員警抓到2把槍 改槍男落網衰喊：哪閣是恁啦

李男被警方壓制。（民眾提供）

李男被警方壓制。（民眾提供）

2024/05/22 09:24

〔記者王捷／台南報導〕「哪閣是恁啦！」李姓男子去年3月躲在香客大樓改槍被南市警五分局抓到，五分局原班人馬這個月21日帶著自家隊員去警三分局報到時，又在路上發現被通緝的李男，因此上前埋伏抓人，起獲一把改造手槍，李男被逮到時怒喊：「明明是躲在警三分局轄區，為什麼又是五分局來抓他，是不是針對他！訊後警方將他依法移送。」

警方解釋，並不是針對李男，而是一場7、8年前的「孽緣」。當時現任五分局的偵查隊長王宥薦，還在警三分局當副隊長，在一件案件中查到李男，直到去年3月，李男躲在香客大樓改搶，王宥薦已經升官當上隊長，看到李男是「熟人」，還跟他打招呼，最後李男只好乖乖配合。

在警方文化中，如果有官警調動，為了顯示調動官警的重要，會由單位的主管或副主管陪同到新單位報到，昨天警五分局偵查隊的隊員調動，由副隊長詹智能帶偵查小隊送偵查佐去三分局報到，不過才剛到三分局，王宥薦又接到情報，發現李男出沒在安南區某處。

五分局原班人馬跨轄通報給三分局後，就在安南區埋伏抓人，而原本要報到的偵查佐，也決定先抓人再報到，不久後果真在一處釣蝦場逮到李男。

當時警方上前拉住李男，摸到他腰後方有一把槍，大喊「有槍」，結果李男下一秒就被壓制，當場就從李男身上起獲一枝金牛座JP-915改造手槍，還有10發子彈和1個彈匣，初步鑑定該槍具有殺傷力，訊後警方將李男依法移送。

李男腰後上插的一把改造手槍。（民眾提供）

李男腰後上插的一把改造手槍。（民眾提供）

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