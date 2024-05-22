林姿妙涉貪案6/12起開13次審理庭 預計8月底宣判

宜蘭縣長林姿妙涉貪案，法院將於6月12日起連開13次審理庭，預計最快8月底宣判。（記者王峻祺攝）

2024/05/22 08:22

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣長林姿妙與縣府官員涉貪弊案，法院於去年9月11日至10月23日間連開13次準備程序庭，案經7個月調查，今年6月12日至8月1日將密集召開13次審理庭，號稱「馬拉松式審理」，據了解證人就多達40人，傳喚時間耗時，預計最快8月底宣判。

根據庭期表查詢，法院排定6月12日至8月1日召開審理庭，共計13天。6月份4天，6月12日上午、13日下午、18日下午及19日上午；7月有8天，7月2日下午、3日上午、4日下午、9日下午、10日上午、11日下午、30日下午、31日上午，以及8月1日下午。合議庭將於辯論終結後擇期宣判。據悉，時間最快訂於8月底。

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宜蘭縣長林姿妙因涉犯「羅東鎮公所違法核發農地農用證明」、「98地號臨時建物延長作總統立委大選總部使用」、「1558地號免徵112萬土地增值稅」、「洗錢及財產來源不明」等案，前年遭檢廉大陣仗搜索。

檢方前年8月偵結，依偽造文書、貪污治罪條例違背職務行為收受不正利益罪、財產來源不明、特殊洗錢罪嫌，起訴林姿妙等多達15人，包含林姿妙女兒林羿伶及多位局處長。

宜蘭地院前年10月31日、去年3月13日開過2次準備程序庭，地主陳正勳、兆峰實業公司負責人林錫欽涉嫌偽造文書，2人當庭認罪，林姿妙等13人則均否認犯罪。去年9月起再開第3次準備程序庭，13天庭期主要勘驗70多份偵訊光碟。

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