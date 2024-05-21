海巡人掌海巡 首位內升署長張忠龍布達上任

海委會主委管碧玲主持新任海巡署長張忠龍布達典禮。（記者姚岳宏翻攝）

2024/05/21 19:01

〔記者姚岳宏／台北報導〕海洋委員會海巡署今日舉行新任署長張忠龍布達典禮，由海洋委員會主委管碧玲親自主持，由於張忠龍是首位從海巡署歷練多年內升上來的署長，不同以往都是空降，此次人事調整也振奮海巡士氣，典禮在海巡署及所屬機關200多名同仁及其眷屬見證下圓滿完成。

管碧玲表示，海巡署歷經兩任具海軍背景的署長，很感謝李仲威前主委及周美伍前署長在過去8年間為海巡注入海軍的文化及元素，使海軍和海巡肩並肩攜手捍衛海疆，2位前署長任內致力推動「三安—國安、治安、平安」及「四海—海洋汙染防治、海洋廢棄物治理、海洋生物保育、海洋產業發展」的政策，將海巡署打造成捍衛海疆、維護國家主權的強大勁旅。

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管碧玲提到，今天是由「海巡人掌海巡」的歷史性時刻，海巡署成立24年以來，終於在海巡體系下，培養出「海巡人」任署長，並介紹張忠龍在海巡署任職超過18年，曾任海巡署勤指中心主任、巡防處長、情報處長、偵防分署長、中部分署長及副署長等職務，歷練完整。

管說，張忠龍也是海委會常務副主委，未來在各項工作都要無縫接軌，也期望海巡署全體同仁在新任署長豐富的經歷和卓越的領導下，延續優良的海巡文化。

管碧玲更表示，自擔任海委會主任委員以來，多次期勉各位海巡同仁在海上乘風破浪之時，更要「精準執法」落實我國的法律秩序，也期待海巡署朝向專業發展，在人才的培育及裝備的籌補，都要有前瞻的思考，落實新政府團隊「行動創新．AI內閣」的施政理想，全力推動成熟的政策，照顧好基層同仁，管主委也將積極為海巡同仁爭取最好的待遇、資源和裝備。

海委會主委管碧玲主持新任海巡署長張忠龍布達典禮。（記者姚岳宏翻攝）

海委會主委管碧玲主持新任海巡署長張忠龍布達典禮。（記者姚岳宏翻攝）

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