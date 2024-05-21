中捷隨機殺人20歲男子在高雄就讀護專 不到1個月就中斷醫院實習

台中捷運持刀砍人的洪男目前就讀高雄某護專。（擷取自洪男臉書）

2024/05/21 15:57

〔記者許麗娟／高雄報導〕在高雄就讀護專的20歲洪男，今（21）日上午在台中捷運持刀砍傷2名乘客，台中市長盧秀燕受訪指出行兇的洪男住在高雄市，有精神方面病史，在高雄市有列管。對此，高雄市衛生局回應，洪男與家人同住屏東，並於屏東就醫及規律服藥。

高雄市衛生局指出，經查洪男與其家人同住，居住地為屏東，2020年3月因病於屏東就醫住院；同年8月至高雄就學迄今。經調閱其就醫紀錄確認自2020年後家人持續支持照顧、且規律在屏東就醫並服藥。至於行為發生原因有待台中進一步釐清調查。

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據了解，洪男就讀高雄某醫專護理科，立志要當「白衣天使」，平常上課時都是在校住宿，這學期起到醫院實習則是回屏東與家人同住，並往返屏東與高雄某醫院，不過，3月18日才前往，4月12日即以個人因素中斷實習。

據洪男個人臉書上貼文參加學校護理科的典禮時寫到，「希望不要忘記今天許下的誓言，希望可以在有人需要我們的地方，讓我們陪他們度過。」

在醫院的感謝公告中，4月還有2名病人留言感謝他在病房的悉心照顧，並希望醫院轉達及表揚。

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