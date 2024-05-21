為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

澎湖國際海上花火節 海上看花火爆發衝突

澎湖國際海上花火節，最夯遊程海上看花火。（澎湖縣政府提供）

澎湖國際海上花火節，最夯遊程海上看花火。（澎湖縣政府提供）

2024/05/21 13:39

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕刻正如火如荼展開的澎湖國際海上花火節，最夯的行程海上看花火，呈現蓬勃發展趨勢，昨（20）日觀音亭園區湧入8000餘人，搭船出海看花火達3000餘人，返航之際卻爆發「飆船」衝突，差點引發全武行，所幸雙方都相當自制，加上馬公警分局偵查隊長薛文相現場坐鎮，最後和平收場。

澎湖國際海上花火節主舞台，在馬公觀音亭園區，以西瀛虹橋為背景，除了在陸地上欣賞外，搭遊艇出海，海上遠距欣賞花火蔚為風氣，逐漸發展成澎湖最夯遊程，每逢花火節施放日，虹橋外停滿大小遊艇，成為花火節另一奇景，數量也由起初的數十艘，發展成現今300餘艘大小船隻，不少遊艇還加裝武轎等級聲光效果，在海上發光，搭配重音響或附加夜釣小管行程，已成為最夯的遊程。

由於花火節結束時，都已是深夜時分，遊客歸心似箭，因此會出現「飆船」驚險畫面，造成海面三角湧浪，威脅來往船隻安全。昨晚一艘60呎遊艇，高速經過30呎遊艇旁，以擦邊方式通過，又直線繞到小船前，掀起的三角湧浪，堪比颱風帶來巨浪 ，讓小船劇烈晃動，船上物品東倒西歪，小朋友被嚇哭。

當船抵達南海碼頭，氣不過的小船船主，送往乘客返家後，又駕車折返現場，與大船船長理論，引發遊客圍觀並報警，警方出動快速打擊部隊，馬公警分局偵查隊長薛文相趕往坐鎮，並協調雙方消弭火氣，最後平和收場，大船船長向小船船長道歉。

海上看花火疑似飆船競速，差點引爆全武行。（民眾提供）

海上看花火疑似飆船競速，差點引爆全武行。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
打破無人機魔咒？ 晴天龜、鎮風蟹再現江湖
2024/05/21 10:15

打破無人機魔咒？ 晴天龜、鎮風蟹再現江湖
澎湖花火節 馬公商港「人車」爭道
2024/05/21 05:30

澎湖花火節 馬公商港「人車」爭道

熱錢引爆林口熱度 商用不動產新顯學
澎湖國際海上花火節一波三折 布袋馬公藍色公路風力受阻延航
2024/05/13 11:45

澎湖國際海上花火節一波三折 布袋馬公藍色公路風力受阻延航
郵輪市場復甦？今年399艘次來台靠港 旅客上看77.3萬人次
2024/05/13 14:26

郵輪市場復甦？今年399艘次來台靠港 旅客上看77.3萬人次
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播