澎湖國際海上花火節 海上看花火爆發衝突

澎湖國際海上花火節，最夯遊程海上看花火。（澎湖縣政府提供）

2024/05/21 13:39

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕刻正如火如荼展開的澎湖國際海上花火節，最夯的行程海上看花火，呈現蓬勃發展趨勢，昨（20）日觀音亭園區湧入8000餘人，搭船出海看花火達3000餘人，返航之際卻爆發「飆船」衝突，差點引發全武行，所幸雙方都相當自制，加上馬公警分局偵查隊長薛文相現場坐鎮，最後和平收場。

澎湖國際海上花火節主舞台，在馬公觀音亭園區，以西瀛虹橋為背景，除了在陸地上欣賞外，搭遊艇出海，海上遠距欣賞花火蔚為風氣，逐漸發展成澎湖最夯遊程，每逢花火節施放日，虹橋外停滿大小遊艇，成為花火節另一奇景，數量也由起初的數十艘，發展成現今300餘艘大小船隻，不少遊艇還加裝武轎等級聲光效果，在海上發光，搭配重音響或附加夜釣小管行程，已成為最夯的遊程。

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由於花火節結束時，都已是深夜時分，遊客歸心似箭，因此會出現「飆船」驚險畫面，造成海面三角湧浪，威脅來往船隻安全。昨晚一艘60呎遊艇，高速經過30呎遊艇旁，以擦邊方式通過，又直線繞到小船前，掀起的三角湧浪，堪比颱風帶來巨浪 ，讓小船劇烈晃動，船上物品東倒西歪，小朋友被嚇哭。

當船抵達南海碼頭，氣不過的小船船主，送往乘客返家後，又駕車折返現場，與大船船長理論，引發遊客圍觀並報警，警方出動快速打擊部隊，馬公警分局偵查隊長薛文相趕往坐鎮，並協調雙方消弭火氣，最後平和收場，大船船長向小船船長道歉。

海上看花火疑似飆船競速，差點引爆全武行。（民眾提供）

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