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中捷持刀隨機殺人20歲兇手背景曝光 有精神病史、高市列管個案

盧秀燕探視受傷市民後說，涉嫌行兇者年僅20歲，「特別挑選我們（台中）的捷運作案」。（記者張瑞楨攝）

盧秀燕探視受傷市民後說，涉嫌行兇者年僅20歲，「特別挑選我們（台中）的捷運作案」。（記者張瑞楨攝）

2024/05/21 13:45

〔記者張瑞楨／台中報導〕今天上午於台中捷運市政府站，亮刀企圖揮砍乘客的洪姓兇嫌，被見義勇為乘客市民聯手制伏，已知2名乘客受傷，分別是17歲呂姓少年（高中生），以及27歲許姓男市民，台中市長盧秀燕表示，行兇者才20歲，住在高雄市，有精神方面病史，在高雄市有列管。

盧秀燕今天中午到林新醫院探視傷者後說，行兇的男子年僅20歲，這個孩子昨天從高雄搭車到台中市「特別挑選台中捷運（行兇）」，至於是否模仿鄭捷隨機殺人，盧秀燕強調，仍須警方進一步釐清。

盧秀燕指出，涉嫌行兇者才20歲，住在高雄市，有精神方面病史，在高雄市有列管，昨天從高雄北上，且準備凶器，今天是「特別挑選我們（台中）的捷運作案」，據她所知，行兇者不認識受傷市民，是否隨機殺人？或模仿鄭捷？盧秀燕強調，需由警方釐清。

洪男的臉書顯示，他目前就讀醫護專科學校，是大專生，另外，他的英文座右銘，翻譯成中文為：真正展現我們真實面貌的，不是我們的能力，而是我們的選擇，他似乎對棒球很有興趣，臉書貼文多數與棒球有關，家庭看似溫馨正常，已有網友在他與阿公阿嬤吃飯合照中，貼文責罵「阿公阿嬤一定沒想到自己孫子亂砍人，喪盡天良！」、「不要連累長輩家人，他們沒義務賠償、丟臉。」

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