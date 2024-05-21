女網友在北捷中山站無端遭紅衣男攻擊 警方全力追緝

紅衣男無端攻擊女網友。（記者王冠仁翻攝）

2024/05/21 12:41

〔記者王冠仁／台北報導〕有一名女網友昨天在社群軟體上發文，聲稱自己「在中山站被扁」，女網友指控對方胡亂被一名陌生男子攔住，對方還用腳踢踹她、拿起手中雨傘對她揮打，還朝她大吼「你為什麼打亂我人生」。雖然站務人員隨即制止，但該名男子已經離去，女網友氣不過跑去向警方報案；對此，轄區警方表示，目前正積極調閱男子身分，近期將把他查緝到案。

警方調查，這名女網友在本月19日晚上將近7時許，下班途經台北市台北捷運中山站外時，忽然遭一名身穿紅外套、手持雨傘的陌生男子攔住，對方還用腳、拿雨傘攻擊女網友。當下站務人員發現異狀，隨即上前制止、隔開雙方，但該名男子卻在警方到場前逃離現場。

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女網友事後前往醫院驗傷，並在昨天前往派出所，正式向該名男子提告。轄區大同分局受理後，目前正調閱相關監視器畫面全力追緝當中。

女網友發文說，當時這名穿紅色外套的中年男子剛買完票要進站，她則是要走去另外一邊，雙方剛好在路中間相遇。男子先用手擋住她，她想從左邊繞過，結果男子用另一手拿雨傘往她胸口打還大吼「你憑什麼打亂我的人生」，隨後又衝過來踹她左腿。

紅衣男無端攻擊女網友。（記者王冠仁翻攝）

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