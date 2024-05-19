信義警分局自製獵槍使用安全微電影 2天點閱破萬

南投縣警察局信義警分局員警赴郡大林道山林取景，自製獵槍使用安全宣導影片。（信義警分局提供）

2024/05/19 14:03

〔記者張協昇／南投報導〕鑑於原住民持用自製獵槍狩獵，不慎走火或誤擊同伴等意外傷亡事件頻傳，南投縣警察局信義警分局分析近年獵槍意外發生原因後，以吸晴的場景、簡要的橋段及明確的布農族語旁白，錄製安全用槍原則宣導微電影，PO上分局臉書推播2天即擁入破萬點閱率，盼藉此讓原住民族人將安全用槍原則內化遵行，避免意外發生。

南投縣信義鄉為國內主要原住民鄉，鄉內以布農族人居多，信義警分局為加強宣導安全使用獵槍，由分局第三組組長田知恆率組員石發財、鄭晏昇、吳元傑拍攝宣導影片，於15日清晨赴郡大林道海拔2500公尺高山取景，拍攝森林原始美景，以「南投縣信義鄉布農文化協會Lileh合唱團-PISLAHI（獵前祭槍歌）」幽揚歌聲為配樂，加上分局伊比教官適切的布農族語旁白說明，整部影片完全自編、自導、自演、自拍、自製，，PO上分局臉書推播後，即吸引上萬人瀏覽點閱，民眾紛紛留言：「很棒的構思教導」、「場景、運鏡、配樂，無不觸人心弦」、「非常清晰的說明」。

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信義警分局表示，原住民文化傳承是原鄉重要工作，而安全則是警察責無旁貸的使命，因此除了製作影片推播外，也要求各派出所運用部落聚會時，加強宣導獵槍使用安全六大原則，包括1、槍枝應以鐵櫃上鎖保管；2、酒後不觸槍、不參與狩獵；3、行進間以大背槍安全移動；4、永遠假設槍內已有彈丸待擊發；5、除真正射擊外，手指保持在護弓外；6、射擊前先確認目標後方有無安全顧慮，避免意外發

南投縣警察局信義警分局自製獵槍使用安全宣導影片，避免槍枝走火及誤擊事件發生。（信義警分局提供）

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