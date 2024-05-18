多方翻譯審理久 越南漁工殺印尼漁工不適用國民法官

刑事局警方及海巡人員押解涉嫌殺人的越南籍陳姓嫌犯。（資料照，記者姚岳宏翻攝）

2024/05/18 10:14

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄籍漁船豐國616號遠洋漁船，今年4月28日在印度洋距南非開普敦東南方約674海浬的公海發生殺人事件，越籍陳姓漁工涉嫌持刀殺死J姓印尼籍同事，雄檢偵結起訴後，高雄地院認為，由於被告和被害人國籍不同，審理時須多方翻譯才能進行庭訊，審理程序曠日廢時，經被害人家屬同意，檢辯審3方都認同不適用國民法官法。

我國豐國616號遠洋漁船上有25名漁工，包括18名越南人，7名印尼人，皆非台灣人，船長也是越南籍，去年4月28日在印度洋距南非開普敦東南方約674海浬進行撈捕作業，33歲印尼籍J姓船員當天在冷凍區整理漁貨時，遭越南籍陳姓船員持漁刀殺害，船長趁陳嫌行兇後、進入船艙儲藏室躲藏之際，立即將艙門反鎖，並駛向模里西斯尋求援助。

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刑事局獲報指派駐南非高姓警察聯絡官趕赴模里西斯，由於他出身刑事局生物科，具鑑識專業，在模國同意下，登船初步採證，鞏固相關事證。陳嫌仍拒絕交出兇刀，該船於5月16日啟程返台，歷經近1個月航程，接近台灣近海時，在海巡署偉星艦及PP-10075艇戒護下，順利於6月14日返抵台灣，並停靠海巡署艦隊分署第五海巡隊的旗津公務碼頭，由專案小組上船攻堅，順利將陳嫌拘提到案。

死者因家境貧困，又是家中唯一經濟來源，他的妻子第2胎產下雙胞胎後，為了能支應養育3名小孩的費用，也出國到馬來西亞從事幫傭工作，3名幼子僅能託印尼的外公外婆代為照顧，J男不幸死亡的消息傳回老家後，家人哭斷腸，為了能讓他們暫渡生活難關，檢察官也主動聯繫刑事局派駐在馬來西亞的聯絡官，協助被害人家屬申請犯罪被害補償金，讓他們最高能領到180萬的補助。

陳男被檢方依殺人罪起訴後，因身分為越南籍、被害人家屬為印尼籍，在國民參與審判程序中，被害人家屬如果到庭參與審判，通譯人員需先將證據內容、罪責與科刑調查資料、審（包含職業法官、國民法官）檢辯三方詢問及詰問問題由中文翻譯成越南文，讓被告理解後，再針對被告的回覆意見從越南文翻譯回中文，讓審檢辯知悉，再由印尼語通譯將由越南語通譯所翻譯成中文，再翻譯為印尼語供被害人家屬知曉。

此外，被害人家屬意見還得由印尼語通譯翻譯成中文後，再由越南語通譯據以翻譯成越南語讓被告知悉，可預見審理程序必將曠日廢時，因此經與被害人家屬溝通後，家屬表示沒有意見，審檢辨也同意此案不適用國民法官法，改為一般審理程序。

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