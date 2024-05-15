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首頁　>　社會

休息時間到？檢察官當庭脫法袍 台東地檢署啟動調查

2024/05/15 13:27

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東地檢署公訴檢察官羅佾德傳出由於蒞庭占用中午休息時間，當庭脫下法袍自稱要休息，差點被法官開罰。地檢署表示，已啟動行政調查，盼能還原法庭活動，釐清相關事實。但檢方也強調，檢察官其實沒有標準的上下班時間，當天這位檢察官發燒、想看醫生，可能下午還要蒞庭，中午需要休息，才有如此反應。

羅佾德事後聲請調閱開庭錄音、錄影，昨天裁定書上網公開，台東地方法院裁定檢察官應在28日前聯繫書記官聽取錄音，但庭訊內容引發法界熱議。地方法界人士說，羅佾德「很年輕、個性直來直往，但也不會和別人演『人情世故』」，而且「台東地檢這樣的檢察官不只一位」。但台東地院狀況也不少，曾傳出法官當了被告的免費法律顧問，但「至少這次的庭長邱奕智算是正常人，而且邱庭以前也出身台東地檢，如今變成學長差點要辦小學弟」。

4月10日上午台東地院審理一件外籍人士洗錢案，羅佾德蒞庭到中午12點15分，起身脫法袍，聲稱「等一下還有事」、「12點之後檢察官是沒有義務繼續開庭的」、「只是想要在12點到1點半之間獲得正常的休息」。事後聲請交付當天錄音、錄影內容。

台東地檢署主任檢察官廖榮寬表示，檢察官蒞庭是責任制，沒有工時制的問題，至於庭中檢察官脫下法袍的情形相當少見，署裡已啟動行政調查，盼能還原法庭活動，釐清相關事實。

台東地檢署表示，近年來詐欺案件激增，各種刑事法令頻繁增修致業務量繁重，台東地檢署公訴檢察官僅有3股，平均每週蒞庭約7個半天，時有上、下午接續蒞庭，「檢察官上午開庭結束後在法庭吃便當，接著下午開庭」，加上國民法官法施行後，再增公訴檢察官業務，實有兵疲馬困之感。呼籲正視檢方工作量問題。

針對此事，台東地院上午稱會統一回覆媒體詢問，但至中午仍未說明。

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