這種簡訊不要點！通知重複繳稅、申請退稅 小心有詐

4、5月為使用牌照稅、房屋稅缴納季節，南投縣稅務局提醒民眾如有收到繳稅異常通知或退稅訊息，應小心求證，以免受騙。（資料照，記者張協昇攝）

2024/05/15 09:30

〔記者張協昇／南投報導〕每年4、5月是民眾繳納使用牌照稅、房屋稅的重要繳稅月，但最近有民眾接獲詐騙集團發出的牌照稅扣繳異常通知電子郵件，要民眾點擊網址辦理退稅，南投縣政府稅務局強調，納稅人若有地方稅重溢繳情形，該局會主動辦理退稅，民眾如有收到透過電子郵件、手機簡訊或LINE傳送內含「系統異常造成重複繳納」、「申請退稅」等字眼訊息，千萬不要受騙！

南投縣政府稅務局指出，最近有民眾接獲署名財政部稅務入口網發來的牌照稅扣繳異常通知電子郵件，指113年牌照稅因系統作業異常，造成重複扣繳，要民眾儘速點擊留下的網址連結，進行退稅申請，幸好該民眾機警打電話到稅務局求證而未受騙，否則一旦點擊網址可能落入詐騙集團佈下的圈套遭詐財，或被騙取個資。

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稅務局表示，由於繳納管道多元，部分民眾可能有重複繳稅情形，但為提升便民服務及保護個人資料，若納稅人有地方稅重溢繳情形，稅務局會主動辦理退稅，民眾如有收到退稅相關訊息，可自行上網搜尋各縣市地方稅稽徵機關正確名稱及電話號碼，再以查得資訊向機關求證，勿以收到內含「系統異常造成重複繳納」、「申請退稅」等字眼訊息，即依據所附的電話或網址直接連結回覆，以免受騙，民眾如有使用牌照稅、房屋稅、地價稅等地方稅問題，歡迎撥打南投縣政府稅務局免費服務電話0800-496969洽詢，將有專人為您服務。

詐騙集團以亂槍打鳥方式，透過電子郵件、手機簡訊或LINE發出牌照稅扣繳異常通知訊息，民眾勿受騙。（南投縣稅務局提供）

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