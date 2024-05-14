5/14 大樂透、今彩539 頭獎都摃龜！

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

2024/05/14 22:22

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕5月14日開獎的第113000052期大樂透與第113000116期今彩539，頭獎都摃龜。

第113000052期大樂透中獎號碼「06、07、10、25、32、43，特別號：33」，頭獎摃龜；貳獎也摃龜；參獎共28注中獎，每注可得7萬1825元；肆獎共88注中獎，每注可得1萬4691元；伍獎共2030注中獎，每注可得2000元；陸獎共2512注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬5397注中獎，每注可得400元；普獎共3萬5773注中獎，每注可得400元。

請繼續往下閱讀...

第113000052期49樂合彩中獎號碼為「06、07、10、25、32、43」，四合摃龜；三合共64注中獎，每注可得1萬2500元；二合共1984注中獎，每注可得1250元。

第113000116期今彩539中獎號碼為「07、11、18、20、22」，頭獎摃龜；貳獎共265注中獎，每注可得2萬元；參獎共7392注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬5145注中獎，每注可得50元。

第113000116期39樂合彩中獎號碼為「07、11、18、20、22」，四合共8注中獎，可得21萬2500元；三合共373注中獎，每注可得1萬1250元；二合共9575注中獎，每注可得1125元。

第113000116期3星彩中獎號碼為「545」，壹獎共62注中獎，每注可得5000元。

第113000116期4星彩中獎號碼為「3045」，壹獎共3注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法