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彰化伸港車禍小姊妹昏迷83天 生母這2句話讓人淚崩

姊姊因急性水腦症陷入重度昏迷，昏迷指數剩下3，院方進行支持性療法。（醫院提供）

姊姊因急性水腦症陷入重度昏迷，昏迷指數剩下3，院方進行支持性療法。（醫院提供）

2024/05/14 17:46

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣伸港鄉3姊弟今年2月22日通過行人穿越道時，遭無照駕駛休旅車撞飛，車禍發生至今第83天，姊妹倆仍陷重度昏迷，家屬已簽署放棄急救同意書。小姊妹生母已改嫁，在南投埔里生活，但幾乎天天到院探視，她說，姊妹倆目前的情況雖不樂觀，她仍期盼奇蹟出現，「好想帶她們補過生日！」、「也好希望她們能再喊我一聲媽媽！」

車禍發生後，姊姊被送往彰化秀傳醫院、妹妹送彰化基督教醫院搶救；姊姊昏迷指數一度從3升到11，不料，5月1日病情急轉直下，狀況突然變差，因急性水腦症陷入重度昏迷，昏迷指數剩下3，性命垂危。妹妹腦傷嚴重，昏迷指數至今維持在3，日前院方已為她轉院到漢銘基督教醫院，持續長期治療照護。

陳姓姊妹的媽媽說，住院前面2個多月每天都有去看，她不會開車，去醫院都由妹妹幫忙載，妹妹日前去南部工作，因此最近大概2、3天去醫院看1次，簽第1份放棄急救同意書是妹妹還在彰基的時候，她那天有到醫院，院方有說簽了不代表就不急救，而是在危急急救時不使用電擊等搶救手段。

「好想帶她們補過生日！」言語真情流露出盼奇蹟出現的心情，生母說，姊姊的生日是2月23日，去年幫姊姊慶生時，母女倆一起到餐廳吃飯，姊姊說很好吃，她當下承諾今年過生日要再到同一家餐廳，沒想到在姊姊生日前1天發生這樣的事。「好希望他們能再喊我一聲媽媽」今年的母親節，她沒去什麼地方，就是待在家裡。

為協助3姊弟後續醫療及生活費用，彰化縣政府社會處募集1千多萬元善款，這筆善款已成立信託專戶，將專款專用，用在3姊弟未來醫療、復健、照顧及生活所需。對於這筆善款，生母說，監護權在男方，她不會去過問，男方才有主導權，平常假日也會帶弟弟來埔里玩，弟弟知道兩個姊姊的狀況很嚴重，但不懂得「命危」不知道姊姊可能隨時會離開。

妹妹腦傷嚴重，昏迷指數至今維持在3，彰基將她轉院到漢銘基督教醫院持續長期治療照護。（醫院提供）

妹妹腦傷嚴重，昏迷指數至今維持在3，彰基將她轉院到漢銘基督教醫院持續長期治療照護。（醫院提供）

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