台中警查緝網路博奕小隊長在場遭疑縱放 警提時序表自清

霧峰分局配合刑事局中打偵辦一起網路簽賭案，不過林姓小隊長搜索前在場，遭外界質疑是否有疏縱人犯、洩密，警局提出監視器自清，3點54分行動前，林姓小隊長（前）已返回偵查隊。（記者陳建志翻攝）

2024/05/12 14:20

〔記者陳建志／台中報導〕台中刑事局中打、霧峰分局偵查隊本月9日共同偵辦霧峰一起網路簽賭案件，搜索前探勘現場，赫然發現偵查隊一名林姓小隊長在場，林姓小隊長後來離開，搜索行動也順利完成，逮捕林姓嫌犯（38歲），查扣現金300萬元、筆電、K菸548支，不過外界質疑霧峰分局是否等林姓小隊長離開再搜索？有疏縱人犯、包庇之嫌，以及是否有員警洩密？霧峰分局今天澄清，搜索行動未因林員在場中止，林員非本案執行人員，未有洩密情形，並提出相關時間序自清。

霧峰分局表示，本次查緝是配合刑事局中打行動，查緝前3天才接獲通知，經調閱相關監視器和行車紀錄器，林姓小隊長5月9日下午2點18分騎機車離開分局，2點23分抵達林嫌在霧峰吉峰路的鐵皮屋，負責本次搜索探勘的探勘先遣人員，則是下午3點40分從分局騎機車出發，約3點43分經過現場，發現1名疑似是林姓小隊長在場，立刻返回隊上報告，約3點49分回到分局，3點53分向偵查隊長報告。

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霧峰分局表示，正當先遣人員回到隊上報告時，林姓小隊長約3點50分騎車從林嫌住處離開，3點54分已經回到偵查隊，隊長得知仍下令出發搜索，勤務人員4點6分從分局出發，並未因有疑似林員在場而中止行動，或刻意等到林員離開才搜索，搜索過程中林員已不在場，且全案順利破獲並查扣相關贓證物及逮捕嫌犯。

霧峰分局表示，林員當天配合他單位執行專案勤務，勤務結束後返回隊上後，再離開分局前往林嫌鐵皮屋，從未經手本案，且清查相關執行搜索勤務人員的line、IG、FACETIME、MESSENGER、電話通聯等均未有與林員對話或簡訊紀錄，林員對本案搜索時間、地點完全不知情，未有洩密情形。

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