竹縣夫妻採藥上巴陵玫瑰西魔山區迷路 搜救3天找到了

新竹夫妻桃園復興上巴陵玫瑰西魔山區迷路，因座標不明、歷經搜救3天找到了。（圖由桃巿消防局提供）

2024/05/09 11:17

〔記者李容萍／桃園報導〕新竹縣1對夫妻，3天前前往桃園市復興區塔曼山區採集藥草，不慎走錯山路在上巴陵玫瑰西魔山區迷路求救，桃園市消防局據報與其聯繫，過程中因對方座標不明，搜尋3天，至昨（8日）中午在塔曼溪聯繫聽見呼救聲，傍晚終於救出2人，結束這56個多小時的採藥驚魂記。

桃園市消防局第四大隊、大溪警分局共組搜救隊調查，68歲劉姓男子與53歲陳姓妻子，於6日進入塔曼山區後走錯山路，進入上巴陵玫瑰西魔山區迷路，且陳婦因身體不適、雙腿無力無法行走，2人緊急向家人求救，新竹縣消防局接獲報案，即轉報桃園市消防局搜救，並動員2組搜救隊分別自塔曼山登山口及拉拉山綠巨人農場進山救援。

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搜救人員6日當天下午聯繫到劉男、陳婦2人，確認2人備有3天糧食及飲用水，並攜帶雨衣、行動電源、保暖衣物用品，但因天黑視線不佳、座標位置不明，搜救隊只好先撤出，7日再進山搜救，仍因2人位置座標不明，搜救隊始終找不到人，於天黑時再度撤出。

直至昨天上午搜救人員第3度進山搜尋至中午，在塔曼溪匯流處，聯繫上劉男，要他大聲呼喊，搜救人員聽見呼喊聲音辨識下，終於在該處不遠找到2人，搜救員評估生命徵象穩定，陳婦身體不適、雙腿無力，無法行走下山，搜救人員協助下山至昨晚6點18分返回登山口。

消防局第四大隊統計，3天搜救行動總共動員警消73人、義消11人及29車參與，劉男、陳婦2人生命徵象穩定未送醫，由家人接回，結束這場塔曼山迷航驚魂記。

新竹夫妻桃園復興上巴陵玫瑰西魔山區迷路，因座標不明、歷經搜救3天找到了，所幸其食物、保暖均足。（圖由桃巿消防局提供）

新竹夫妻桃園復興上巴陵玫瑰西魔山區迷路，歷經搜救3天被救下山。（圖由桃巿消防局提供）

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