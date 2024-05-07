未禮讓行人斑馬線上撞死8旬翁 男大生過失致死罪判刑10月

安姓男子去年2月4日晚間7點半，騎車行經中山區復興路往中和路、復興路與中平街（即中山區中和路6號前方）的丁字路口時，被控撞及走在斑馬路上的86歲陳姓老翁。（記者林嘉東翻攝）

2024/05/07 21:29

〔記者林嘉東／基隆報導〕安姓男大生去年騎車接近澄清路與中山西路口時，未禮讓行人，直接撞上正穿越斑馬線的陳姓老翁，致陳翁骨盆嚴重閉鎖性骨折、與右側肱股骨折，急救後仍傷重不治。基隆地院審理後，依安男未禮讓行人犯過失致死罪判處10月徒刑。

判決書指出，安姓男子去年2月4日晚間7點半，騎車行經中山區復興路往中和路、復興路與中平街（即中山區中和路6號前方）的丁字路口時，被控撞及走在斑馬路上的86歲陳姓老翁。陳翁被撞倒後，受有骨盆嚴重閉鎖性骨折併急性出血、右側遠端肱股骨折等傷；經急救後，仍因引發肺炎、急性腎損傷、慢性骨髓性白血病而死亡。檢方調查後將安男依過失致死罪嫌起訴。

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法院審理時，安男辯稱，他不是在斑馬線上撞到陳翁，而是在路口中間網狀線，他有遵循交通規則騎車，並無過失。

律師也替他辯護指出，陳翁是因慢性骨髓性白血病，導致免疫功能下降，引發肺炎，最終導致呼吸衰竭，陳翁是因為長期疾病引起呼吸衰竭，與本案車禍並無因果關係。

法院審理時，法官找來事故當時到場處理的員警吳函祐到庭作證，吳員證稱，由於事故路段的路口有點大，他當時有問安男：「你在哪裡撞到，你指一下」，安男當時指著事故現場說：「是在靠邊的斑馬線撞到的」。法官認為，吳員與安男與陳翁均無親屬關係，更無宿怨嫌隙，採信吳員證詞，認定安男在斑馬線上撞到陳翁。

法官另根據陳翁病歷記載，陳翁在事故前，並未罹患白血病；被撞後，骨盆腔嚴重骨折併急性出血，經緊急血管栓塞止血後，需臥床休養。由於陳翁臥床期間，容易發生肺炎引起呼吸衰竭等併發症，因此認定安男騎車未禮讓行人的過失行為，與陳翁車禍受傷後，進而發生死亡結果之間，確實具有「相當因果關係」，因此將安男依行近行人穿越道不依規定讓行人優先通行，因而犯過失致死罪，判處10月徒刑。

安姓男子去年2月4日晚間7點半，騎車行經中山區復興路往中和路、復興路與中平街（即中山區中和路6號前方）的丁字路口時，被控撞及走在斑馬路上的86歲陳姓老翁。（記者林嘉東翻攝）

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