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2寶爸搶賺3000奶粉錢 當1天車手坐牢還要賠22.9萬

吳姓男子當詐團車手，工作一天就被捕，彰化地院判刑1年8月。（記者陳冠備攝）

吳姓男子當詐團車手，工作一天就被捕，彰化地院判刑1年8月。（記者陳冠備攝）

2024/05/07 18:14

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣吳姓男子育有2名年幼子女，他為每天多賺3000元，竟加入詐團擔任領錢車手，不過僅工作一天就被逮。彰化地院將吳男依3人以上共同詐欺取財罪，判刑1年8月，吳男並要面臨民事賠償22萬9000元，得不償失。

吳姓男子育有2名年幼子女，家中經濟只能靠其低收入戶補助跟打零工，每日賺1000元維持。

判決書指出，吳男（39歲）因缺錢花用，於2023年6月透過網路聊天室與暱稱「順風順水」聯絡，並同意從事某詐騙集團提款車手的工作，去年7月某日，吳男第一天上班就接獲指示，到鹿港鎮某郵局、超商等地方的ATM，領取楊姓等6名被害人遭詐的贓款共22.9萬元，然後再轉交給上手，吳男則獲得3000元報酬。

判決書指出，楊姓等被害人得知被騙後報警，並對吳男提告求償。吳男坦承犯案，但均未能與被害人達成和解。

法官審理認為，吳男曾因施用毒品判處徒刑確定，2023年2月才執行完畢，又再於5年內犯詐欺罪，事後亦取得報酬3000元，但法官念其坦承犯行，領有低收入補助，家中經濟均靠其收入支應等情狀，所犯6件共同詐欺取財罪各判刑1年1月至1年5月不等，合併執行1年8月。

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