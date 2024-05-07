新竹情侶檔將流浪貓帶走結紮涉竊盜 法官審理大逆轉

新竹愛貓情侶將流浪貓帶走遭起訴，新竹地院以二人認為貓咪為流浪貓，且無納為己有之意，諭知全案無罪。（記者蔡彰盛攝）

2024/05/07 17:30

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市一對愛貓情侶在健身房發現一隻米克斯貓正在發情，二人以為是流浪貓，於是將貓帶走，打算結紮後再放回去，飼主發現怒告竊盜，檢方將情侶起訴，然而新竹地院審理發現，二人始終都認為貓咪為流浪貓，且應無納為己有之意，諭知全案無罪。

檢方起訴指控，劉女、黃男在前年三月廿一日晚上在竹市某健身房內，趁主人未注意之際，持自備貓籠竊取米克斯貓一隻，將二人依竊盜罪嫌起訴。

請繼續往下閱讀...

開庭時劉女辯稱沒有要偷，認為那是流浪貓，打算結紮後原地放回，放到健身房的附近，當時貓在發情，她在那邊拍牠，陪牠一個小時，沒有人跟她講說貓是他的等語；黃男辯稱當時原本在竹北上班，接到劉女的訊息，先開車回家，換機車買貓籠，趕到健身房將貓載走。

法官勘驗當時二人對話，黃：是在蹭你嗎？男生女生啊？劉：我在幫牠拍屁屁，應該是女生，發情翹屁屁。黃：應該直接帶去結紮，最好能先留在醫生那裡，好了再放回去。

法官發現，當時劉女先稱「貓咪跑到健身房發情」，其後二人開始討論貓咪發情、結紮問題，二人始終認為貓咪為流浪貓，且有「看牠會不會離開」、「放回去」、「放回健身房附近」等對話，可見二人並無將貓咪納為己有的意思。

檢方認為二人離開健身房時，沒有詢問櫃檯人員，甚至有遮蔽貓籠舉動，因此認定二人有將貓偷走的犯意，但法官認為，劉女已在健身房內陪伴貓咪一段時間，經連繫黃男後帶著貓籠抵達健身房，並於離開時正大光明提著貓籠走出健身房，可證明二人自始自終就認為本案貓咪為流浪貓，所以完全沒有想到要詢問健身房工作人員。法官認定二人所為，並無「意圖為自己不法之所有」的竊盜主觀意圖，諭知全案無罪。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法