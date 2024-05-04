連道路護欄都要偷！彰化市鋼鐵大盜連犯7案送辦

彰化市傳出鋼鐵大盜，專挑公共設施或是工地的H型鋼下手，連道路護欄都不放過。（民眾提供）

2024/05/04 09:50

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化市連續1個月來出現鋼鐵大盜，鎖定工地與馬路，專挑H型鋼來偷，連公用道路護欄都不放過，警方以車追人，在台中烏日追查到林姓男子，並起出國道3號橋下便道護欄H型鋼11支與犯罪工具，林男坦承犯下7案，訊後以違反竊盜罪嫌移送偵辦。

彰化警分局表示，彰化市連續1個月來傳出多起鋼鐵竊案，竊盜地點從聖安路、彰興路工地到店家門口，所偷的東西從短節H300型鋼、型鋼夾具、汽車零件到輪框，只要是可變賣的物品，全部都偷，所竊物品超過10萬元。

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快官派出所從連續竊案研判手法雷同，與彰化偵查隊、大竹派出所組成專案小組，全面調閱監視器進行追查，以車追人，鎖定林姓男子涉嫌重大，專案小組由快官所副所長洪勝吉等5人共同執行搜索及拘提林姓嫌犯，在台中烏日起出H型鋼11支、螺絲27組與犯罪工具一批，H型鋼是林男才剛偷來的道路護欄，都還放在廂型車上，竊盜地點為彰化市中彰路便道國道3號高速公路橋下，嚴重影響用路人的交通安全。

警方表示，林男坦承犯下7起竊盜案，竊盜得手物品均已變賣花用，警方也對林男採集尿液送驗，不排除是為了吸毒才四處偷東西，林男訊後以違反竊盜罪嫌移送偵辦。

彰化市傳出鋼鐵大盜，專挑公共設施或是工地的H型鋼下手，連道路護欄都不放過。（民眾提供）

彰化市傳出鋼鐵大盜，連道路護欄都不放過。（民眾提供）

彰化市傳出鋼鐵大盜，警方專案小組逮捕林男，並起出犯案工具。（民眾提供）

彰化市傳出鋼鐵大盜，警方專案小組逮捕林男，並起出犯案工具。（民眾提供）

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