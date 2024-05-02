施工大塞車造成闖紅燈被開單 民眾批搶錢 交通隊：事實認定

因施工車輛遮住前方燈號並造成大塞車，讓駕駛人誤闖紅燈，交通隊:照罰（記者葉永騫翻攝）

2024/05/02 11:59

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東一名葉姓民眾上個月行駛於台１線與建國路交叉路口時，因為前方有施工清掃車輛，不但視線被阻當更造成大塞車，導致他誤闖紅燈被開單，雖提出申訴，但屏東縣交通隊認為，闖紅燈是事實直接駁回。葉姓民眾說，罰單他已繳納，但批評交通單位只會搶錢，未考量民眾立場，強調該處因施工塞車，為不正常路況，駕駛人根本不是有意闖紅燈，並且公布照片讓大家評論。

葉姓民眾指出，這起闖紅燈違規照片顯示，這是不正常的路況，左前方有施工車輛，路口塞滿了車輛，事發時間正值上班尖峰期，該路口更因為工程車佔用前方車道，視線被遮住，現場車況混亂，更因為前方車輛突然因路況變化緊急煞車，造成在車陣中駕駛人要應付前方路況變化，很難立刻判斷號誌燈號的變化，與正常車輛行駛狀況迥然不同，車輛夾在車陣中，完全沒有搶快之意圖。

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他並引述美國北佛羅里達州大學交通數據，時速40公里，從開始踩下煞車到停止距離為10.5公尺。也就是發現前方有緊急狀況後除了要有2-3秒的時間反應再踩下煞車，說明狀況完全出乎意料，導致車子煞車不及而違反規定。

不過，屏東縣交通隊認為，照片顯示就是闖紅燈，仍然裁罰及記點。

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