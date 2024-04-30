大葉大學前校長梁卓中涉假採購真核銷 詐領67萬判1年1月

大葉大學前校長梁卓中。（翻攝大葉大學網站）

2024/04/30 20:16

〔記者陳冠備／彰化報導〕私立大葉大學前校長梁卓中，曾負責「潛艦國造研究發展專案計畫」等多項專案計畫主持人，他涉嫌以假採購方式，向9家廠商虛開發票收據，再向學校核銷經費67萬5349元。彰化地院審結，依共同詐欺取財罪判梁卓中1年1月，緩刑2年，須向國庫支付43萬7675元。

依據起訴內容，梁卓中（71歲）於2011年8月至2021年7月間擔任大葉大學副校長、校長，期間曾為該校執行「水下載具壓力殼及重要附屬結構應用技術先期研發（Ⅱ）」、「潛艦國造研究發展專案計畫」及「類潛艦噪音形象預估技術之建立與音頻特徵之探討」等專案的主持人。

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但在2017年至2019年間，梁卓中開始指示總務處余姓組員（63歲）辦理「假採購」，向洪姓、林姓等9名廠商業者要求，依假採購金額虛開統一發票或收據，余男再依此假報價單，向校方申請計畫經費核銷，校方再撥付款項給洪姓等9家廠商，洪姓廠商等人取回核銷金額後，將現金裝入信封袋交給梁卓中。

經查2017年至2019年間，梁、余兩人以「假採購、真核銷」方式詐得金額77萬5119元，扣除0至20%稅捐費用後，共計取得67萬5349元。但事隔多日，余男突然向法務部調查局自首，該案因此曝光。

判決書指出，梁卓中等人坦承犯行，並與彰化地檢署於審判外達成認罪協商程序，彰化地院依三人以上共同詐欺取財罪，判處梁卓中1年1月徒刑，得緩刑2年，但須向國庫支付43萬7675元（其中33萬7675元為犯罪所得），另洪姓廠商等9人各處1年徒刑，得緩刑1年，並須向國庫支付6萬元，而余男因自首減刑，判處徒刑6月，緩刑2年，並須支付國庫36萬7675元。

對此大葉大學表示，梁卓中已從大葉大學退休，無法代當事人回應，大葉大學執行任何計畫案，其採購及請款流程，皆依政府及學校相關規定辦理，並經教育部查核完竣無誤，學校已完善內部控制之責，針對判決，尊重司法。

大葉大學前校長梁卓中涉假採購真核銷被判刑。（資料照）

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