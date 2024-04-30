保二總隊擴編轉型 林右昌：強化關鍵基礎設施防護保衛國家

內政部長林右昌參加保安警察第二總隊擴編轉型典禮。（記者陸運鋒翻攝）

2024/04/30 16:57

〔記者陸運鋒／台北報導〕近年來國際情勢驟變，灰色地帶衝突及恐怖攻擊等威脅逐漸興起，負責防護關鍵基礎設施的保安警察第二總隊預估將擴編至3000人，而內政部長林右昌今（30日）前往中油桃園煉油廠，參加保二總隊擴編轉型特種保安警力編成典禮時指出「將強化關鍵基礎設施防護，保障國家安全」。

林右昌表示，保二總隊今日正式擴編轉型後，保二總隊的員警進駐不是顧大門，也不是去顧崗哨，而是藉由專業訓練的保安警力，檢視所有關鍵基礎設施有什麼缺漏、防護不足的地方，加強應變與改善，並致力與相關機關建立合作機制，精進防護機制、應處程序及人員專業技能，共同為全社會韌性和民生安全一起努力。

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警政署長黃明昭指出，關鍵基礎設施是國家發展的重要基石，確保關鍵基礎設施安全為強化韌性不可或缺的一部分，警察在防護關鍵基礎設施扮演了重要角色，未來警政署將持續推動與設施管理單位及其他國安單位建立良好的合作機制與默契，以提升關鍵基礎設施整體安全防護能量。

警政署表示，國家經濟秩序與民生維持高度仰賴關鍵基礎設施的穩定運作，然而現在許多國家面臨各種新型態的威脅，包括恐攻、滲透、無人機攻擊等態樣，有賴政府透過訓練關鍵基礎設施警力，並有效善用科技警監設備，全面提升關鍵基礎設施防護韌性。

警政署指出，保二總隊主責維護經濟部國營事業機構、核能發電廠、科學園區等關鍵基礎設施安全，此次擴編保二總隊增派精銳警力至油、水、電及通訊等關鍵基礎設施，進行積極全面的防護工作，成為國家經濟及安全的守護者。

內政部長林右昌、警政署長黃明昭等人，今天參加保安警察第二總隊擴編轉型典禮。（記者陸運鋒翻攝）

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