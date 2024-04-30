台中2慈母騎車趕接小孩校門口碰撞 保大警直擊神救援

台中市兩名媽媽騎車趕接小孩，在校門口撞個正著。（警方提供）

2024/04/30 16:59

〔記者許國楨／台中報導〕台中市西屯區一所國小校門前，昨放學時段兩名媽媽唯恐下雨，分別騎車趕來接小孩，未料撞個正著雙雙倒地不起，眾多人車驚慌之際，保安大隊員警巡經直擊，立即進行救助並疏導車流，神救援讓其他家長讚賞不已。

經了解事發經過，原來是二名同校學童的母親當時分別騎機車，擔心即將下雨急著接送小孩回家，因趕時間慌張，不慎發生車禍，所幸雙方都依規定戴安全帽且車速不快，只有輕微擦傷，經過保大警力及時協助，避免後方來車撞擊，造成更大危害，二名媽媽頻頻對警察致謝，更說幸好發生在接到小孩前。

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帶隊的保安大隊副中隊長林照國，目擊車禍過程，立即指揮警力協助，林員表示，曾擔任派出所所長職務，深知上下學時段學校周邊交通安全極為重要，平時即帶領保大巡邏警力，默默在各學校周邊執行交通安全維護，此次能神速救援為民服務，避免車禍危害擴大，讓校園周邊巡邏的功能發揮，更在救助二名母親過程中，感受到母愛的偉大。

林員也提醒民眾務必注意交通規則及安全，接送過程避免小孩受傷，以免傷在兒身疼在娘心；保大表示，大隊幹部及同仁目擊車禍發生，當下發揮人溺己溺精神，盡力降低事故傷害，安撫傷患情緒，協助轄區分局立即完成事故處理，並協助傷患迅速送醫，也提醒用路人，十次車禍九次快，減速和禮讓，是確保行車安全的原則。

保大員警直擊展開交管、協助救護。（警方提供）

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