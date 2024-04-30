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新北警破75人假投資詐團 4年狠詐1.5億元

警方將詹男與其集團共75人移送法辦。（記者徐聖倫翻攝）

警方將詹男與其集團共75人移送法辦。（記者徐聖倫翻攝）

2024/04/30 16:02

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市刑警大隊破獲多起投資、博弈網路詐騙，逮捕該集團以詹姓男子為首的75名犯嫌，粗估不法所得超過1億5千萬元。警方表示，該集團以各大網路社群為媒介吸引被害人，以話術誘騙其投資或下注，再以假網站顯示「帳號異常」等各式故障理由凍結帳號，全台被害人至少600人。

據了解，27歲詹男一開始只是3到5人的小犯罪集團，利用Facebook、Instagram、Youtube等各大社群，投放廣告吸引投資客、賭客。詹男等人詐騙越做越大，也在社群網站徵人招兵買馬，詹男升格為該疑團「秘書」，也就是導師，教導旗下眾人作業。

據悉，詹男的犯罪集團活躍時間，從2020年至今近4年，最少有600人受害，不法獲利約1億5千萬元。該集團手法並不創新，先是引誘投資客或賭客至假網站，讓其投資、賭博有小獲利後，引誘被害投大錢，接著以各種理由，比如帳號異常、登入故障等，將被害人帳號凍結，其中還有被害人被騙百萬元。

警方從2022年接獲情資展開調查，起初由1處詐騙機房開始，接著在雙北市、桃園陸續破獲該集團多處機房，也透過航空警察局、移民署等單位協助，阻止多名犯嫌潛逃出境，截至昨日止，陸續將詹男在內75人逮捕。警方另扣回多部電腦主機、手機、現金1千多萬元等證物。

詹男於偵詢時支吾其詞，始終不願承認犯案，直說自己沒有經手任何詐騙相關事務，極力想撇清，但其旗下成員多指稱詹男就是他們的首腦，讓詹男百口莫辯。警詢後，依詐欺、組織等罪嫌，將詹男等共75人移送法辦。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方破獲詐騙機房。（記者徐聖倫翻攝）

警方破獲詐騙機房。（記者徐聖倫翻攝）

警方逮捕包含詹男在內共75名犯嫌。（記者徐聖倫翻攝）

警方逮捕包含詹男在內共75名犯嫌。（記者徐聖倫翻攝）

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