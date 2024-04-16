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中央賑災專戶捐款達9.8億元 海外善款日本最多

花蓮強震中央賑災專戶募款已達9.8億元。（資料照）

花蓮強震中央賑災專戶募款已達9.8億元。（資料照）

2024/04/16 17:21

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部轄下公設財團法人賑災基金會今（16日）公布，因應花蓮地震4月4日起接受外界捐款，截至今日下午4點，已湧入15.9萬筆捐款，累計金額達9.8億餘元，包含大筆的國泰金控3000萬元，而海外捐款近3500萬元，以日本善款最高。

根據賑災基金會公布最新的分項統計，分別收到台灣土地銀行帳戶7億9883萬4576元、挖貝集資平台專案5266萬7096元、LINE Pay愛心捐款1億1149萬9400元、四大超商2146萬8387元，合計9億8446萬餘元。4月9日起四大超商皆可使用機台捐款，但因各家統計時間有作業上差異，於每週一統計前週金額。

賑災基金會表示，目前海外捐款累計近3500萬元，占善款比例約3.52%，其中以來自日本最多，約2093萬元；其次為香港約574萬元、美國約548萬元。

賑災基金會也指出，持續接到企業或組織來電表示近日將進行捐款，在辦理內部行政程序後即可匯入款項。目前愛心仍不斷累積，仍將持續募款至原訂5月3日期滿。

賑災基金會自4月4日啟動0403花蓮震災募款專案迄今，募款近2週，募得善款近新台幣10億元，將全數用於災區及災民，以災害援助、緊急醫療、收容安置、復原重建四大用途作為賑助標的。

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