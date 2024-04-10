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沒錢繳罰單2萬7 他搶刮刮樂拚手氣只中1800還被逮

黃男搶劫彩券攤商後逃進巷子，脫掉紅外套製造斷點。（記者余瑞仁翻攝）

黃男搶劫彩券攤商後逃進巷子，脫掉紅外套製造斷點。（記者余瑞仁翻攝）

2024/04/10 15:59

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市35歲黃姓男子今年2月15日到中壢監理站查詢有無照駕駛及酒駕罰單，得繳罰款2萬7000元，因身上錢不夠只能先回家，途經一家彩券攤時購買2百元刮刮樂試手氣卻摃龜，苦惱之下涉嫌搶走攤商桌上的17張刮刮樂逃逸，返家後雖刮中1800元，卻很快就被警方登門逮捕送辦，桃園地檢署今偵結依搶奪罪嫌將他起訴。

檢警調查，黃男過年前因為無照及酒後駕車分別被開罰，今年2月15日大年初六開工日，他前往中壢監理站辦理無照及酒駕的罰單查詢，2張罰單得繳2萬7000元，黃男無力支付只好先離去；黃男走到公車站前50公尺發現一處賣彩券的攤商。向顧攤阿嬤買了2張各100元刮刮樂以小博大卻摃龜，之後呆坐一旁樹下苦思怎樣快速發財，卻一時糊塗上前搶走攤商阿嬤擺放桌上的一疊刮刮樂逃逸，躲進小巷還邊走邊脫掉紅外套，之後攔搭計程車回家。

中壢警分局中壢派出所據報追捕，調閱監視影像發現黃男搶刮刮樂後搭計程車回家，黃返家後立即刮開獎券，但只中6張，前往彩券行換得1800元，當天下午2點警方循線前往黃男位於楊梅區住家將他逮捕到案，訊後移送檢方偵辦。

警方循線逮捕黃男，起出搶得的刮刮樂彩券。（記者余瑞仁翻攝）

警方循線逮捕黃男，起出搶得的刮刮樂彩券。（記者余瑞仁翻攝）

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