鐵齒的下場！男子夜市喝3壼補藥酒 第7次酒駕被判11個月

今南投地方法院審結，發現這是王某第7次酒駕，遂重判其11個月有期徒刑。（記者謝介裕攝）

2024/04/09 16:23

〔記者謝介裕／南投報導〕不要再鐵齒！

南投市王姓民眾在市區三和三路夜市遊樂期間，曾飲用補藥酒3壺，但不聽友人勸說，執意騎普通重型機車返家，途中因未遵守交通號誌而遭警方攔查，結果酒測值一測高達0.99毫克，訊後，被依公共危險罪嫌移送法辦，今南投地方法院審結，發現這是王某第7次酒駕，遂重判其11個月有期徒刑。

判決書指出，被告王某今年1月某日晚上7時前往南投市三和三路夜市內，因天冷飲用補藥酒3壺後，明知酒後不得駕駛動力交通工具，仍於同日深夜11時許，無照騎乘普通重型機車上路，而遭警方攔查，才揭穿其酒後騎乘機車的犯行。

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法官說，被告有多次酒後駕車公共危險被本院論罪科刑之紀錄，本案已是第7次再犯同類犯行，可見被告對刑罰意識薄弱始一犯再犯，而酒精成分對人之意識、控制能力具有不良影響，飲酒後會導致對週遭事物之辨識及反應能力較平常狀況薄弱，因而酒後駕車在道路上行駛，對往來之公眾具有高度危險性，被告竟仍僅圖一己往來交通之便，再度飲用酒類後駕車上路，且行駛途中更違反交通規則，幸未肇事即為警查獲，復斟酌被告酒測濃度0.99毫克，高於論罪之標準值甚多，遂量處上述刑責，以示警懲。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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