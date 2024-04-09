為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

鐵齒的下場！男子夜市喝3壼補藥酒 第7次酒駕被判11個月

今南投地方法院審結，發現這是王某第7次酒駕，遂重判其11個月有期徒刑。（記者謝介裕攝）

今南投地方法院審結，發現這是王某第7次酒駕，遂重判其11個月有期徒刑。（記者謝介裕攝）

2024/04/09 16:23

〔記者謝介裕／南投報導〕不要再鐵齒！

南投市王姓民眾在市區三和三路夜市遊樂期間，曾飲用補藥酒3壺，但不聽友人勸說，執意騎普通重型機車返家，途中因未遵守交通號誌而遭警方攔查，結果酒測值一測高達0.99毫克，訊後，被依公共危險罪嫌移送法辦，今南投地方法院審結，發現這是王某第7次酒駕，遂重判其11個月有期徒刑。

判決書指出，被告王某今年1月某日晚上7時前往南投市三和三路夜市內，因天冷飲用補藥酒3壺後，明知酒後不得駕駛動力交通工具，仍於同日深夜11時許，無照騎乘普通重型機車上路，而遭警方攔查，才揭穿其酒後騎乘機車的犯行。

法官說，被告有多次酒後駕車公共危險被本院論罪科刑之紀錄，本案已是第7次再犯同類犯行，可見被告對刑罰意識薄弱始一犯再犯，而酒精成分對人之意識、控制能力具有不良影響，飲酒後會導致對週遭事物之辨識及反應能力較平常狀況薄弱，因而酒後駕車在道路上行駛，對往來之公眾具有高度危險性，被告竟仍僅圖一己往來交通之便，再度飲用酒類後駕車上路，且行駛途中更違反交通規則，幸未肇事即為警查獲，復斟酌被告酒測濃度0.99毫克，高於論罪之標準值甚多，遂量處上述刑責，以示警懲。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
台中警連9天大執法抓218件酒駕 10人累犯將公布姓名照片
2024/04/06 10:14

台中警連9天大執法抓218件酒駕 10人累犯將公布姓名照片
南市公布第35批酒駕累犯 22人遍布14區
2024/03/28 09:57

南市公布第35批酒駕累犯 22人遍布14區

科技新門戶現身 高鐵左營站輕豪宅夯
台南永康警3個月取締酒駕223件 已犯10次出獄又酒後上路
2024/03/30 12:47

台南永康警3個月取締酒駕223件 已犯10次出獄又酒後上路
10個月3度酒駕巧被同一警攔查 這次要吞逾23萬元罰鍰
2024/04/01 14:33

10個月3度酒駕巧被同一警攔查 這次要吞逾23萬元罰鍰

海洋狂想曲 高雄港都熱鬧開幕
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播