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軍人交往情變竟誣指對方暴力方式口交 這下慘了

原為情侶的職業軍人阿明、阿成，兩人情變後，阿明竟被阿成誣指以暴力方式口交得逞；北院決定命阿成賠償10萬元。示意圖。（資料照）

原為情侶的職業軍人阿明、阿成，兩人情變後，阿明竟被阿成誣指以暴力方式口交得逞；北院決定命阿成賠償10萬元。示意圖。（資料照）

2024/04/08 10:16

〔記者溫于德／台北報導〕職業軍人阿明、阿成交往後感情生變，阿明指控阿成竟誣指他以「暴力方式口交」得逞，更害他必須退伍，決定求償100萬元。台北地院指阿成誣指的行為嚴重影響阿明，命應賠償阿明10萬元。

阿明主張，2021年10月26日阿成對他提告妨害性自主罪，虛偽指他在2020年4月、5月、11月間暴力口交，全案經檢方調查，對阿明處分不起訴。

阿明認為阿成犯誣告罪，同時侵害他的名譽權、工作權，加上雙方纏訟甚久，導致他身心俱疲，阿成卻無悔意，甚至因為阿成告知其他軍中同袍，害他被同袍誤會，而無法繼續擔任職業軍人，決定對阿成求償100萬元。未到庭的阿成也未透過書狀說明。

北院指阿明被控妨害性自主罪部分經檢方調查，已獲不起訴確定，阿明也已對阿成提出誣告罪的告訴；另阿成曾向部隊申訴阿明性騷擾，軍方調查後決議性騷擾不成立。

再經觀察雙方於阿成自稱被性侵這段時間的對話，可知阿明曾傳訊息問「要等你回來一起洗澡嗎？」阿成不但回「嗯」，還把特定部位的照片傳給阿明，故難認阿明性侵阿成。

北院最終認定阿明、阿成前為職業軍人，生活及工作環境高度重疊，阿成卻對阿明提告妨害性自主罪，除對阿明造成嚴重影響更因此退伍，決定判阿成賠償10萬元；可上訴。

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