花蓮強震》單親媽家毀了3天無法睡 兒哭問「媽媽！我的家在哪裡？」

天王星大樓在震後成了危樓，目前拆除作業仍在進行。（記者許麗娟攝）

2024/04/06 13:23

〔記者許麗娟／花蓮報導〕403強震重創花蓮，造成天王星大樓嚴重傾斜釀1死，目前大樓拆除作業仍在進行，住戶邱小姐是單親媽媽，小孩才將滿4歲，她今天（6日）回到現場辦理地震災害證明書，談及地震發生時仍相當驚恐，直說已3天無法睡覺，小孩也一直哭著問她「媽媽！我的家在哪裡？」

42歲邱小姐是天王星大樓的租客，地震發生前剛好載小朋友去幼兒園，她說，7點58分強震發生時，因為搖得很大，她立即趕回家，卻看到大樓已經地層下陷，因為家在2樓，本來想衝上樓，但到了後門口，突然感到不對勁，身體忍不住一直後退，不到2分鐘就「碰」整個倒下來，被震撼到現在一直有陰影。

請繼續往下閱讀...

邱小姐說，她在這裡住了2年多，所有的家當、一身的積蓄都在裡面，雖然目前被安置在飯店住宿，但到現在已經3天都沒辦法睡覺，房子裡有她和小孩的回憶，孩子也時常哭著問她「媽媽！我的家在哪裡？我心愛的玩具在哪裡？」孩子不懂這是地震，只會一直問「為什麼房子一直在搖？」而且好幾次的餘震都馬上從床上跳下來，跟她說「媽媽，好可怕！好可怕！」還說不敢在床上睡覺，要睡地上。

邱小姐說，現在希望能找到外公外婆的手尾錢、小朋友的出生證明書等，這都不是用錢買得到的東西，目前房東說會全權幫她申請補助，日後也會再找房子租，「孩子還小，未來還是要走下去」。

邱小姐的房東蕭先生是軍人轉公職退休，他說，8年多前用退休金花了200多萬元買了2戶，裝潢也花了約50萬元，1戶自住、1戶租給邱小姐，當初會看上天王星大樓主要是地點好，雖然坪數小，但可看海、離東大門又近，原本想說退休後住這裡，下樓就可吃飯，沒想到現在房子也沒了，也希望後續的重建能加把勁！

天王星大樓因有倒塌風險，需盡快拆除以免波及周邊建物。（記者許麗娟攝）

邱小姐是天王星大樓住戶，與將滿4歲的小孩同住，地震發生後，孩子常哭著問她「媽媽！我的家在哪裡？」，讓她也難過到難以入眠。（記者許麗娟攝）

蕭先生是天王星大樓住戶，原本是為了退休、生活機能方便而買，未料一場地震後，家也沒了。（記者許麗娟攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法