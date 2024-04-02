大甲媽遶境v.s.白沙屯媽進香 彰化維安警力相差4倍！

去年大甲媽遶境進香活動經過彰化縣時，警方維安人力3234人次，今年部署3008人次，人數略減，相比白沙屯媽進香時732人次，懸殊很大。（資料照，記者張聰秋攝）

2024/04/02 20:11

〔記者張聰秋／彰化報導〕繼白沙屯拱天宮媽祖進香活動之後，大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香將於4月5日晚間起駕，彰化警方為這2場宗教信仰之旅的警力部署簡直天地之別；今年白沙屯媽祖在彰化，僅有732人次警力維安，大甲媽遶境部署高達3008人次警力，兩者相差約4倍，警力維安部署強烈對比。

白沙屯媽祖進香活動今年超過20萬名信徒及遊客跟隨，參加人數寫下新猷，去及回程經過彰化縣，彰化警方配置732人次，比去年微幅增加71人次，重點在交通秩序維護及讓進香活動平安順暢展開。

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今年大甲媽祖進香將在4月5日起駕，預計6日晚間行經以往搶轎打架熱區的彰化市民生地下道，彰化縣警局今年將彰化市民生地下道、南瑤宮、天后宮、北斗奠安宮及員林福寧宮等5大地點，列為信眾最多及最容易發生推擠、打架的熱區，共安排了3008人次警力嚴防暴力衝突。

依據大甲媽進香時間，媽祖鑾轎預計4月6日晚間至7日凌晨之間通過彰化市民生地下道，緊接著駐駕南瑤宮；返程時則在11日駐駕奠安宮，12日駐駕彰化市天后宮，13日清晨進入台中市。去、返程將動員3008人次警力，雖然比白沙屯媽不及1000人次高出許多，不過，與大甲媽去年3234人次，以及前年3500人次相比，今年警力維安有減少。

縣警局表示，去年在宮廟及陣頭的配合下，加上，警方層層保護鑾轎，機動淨空道路，大甲媽經過彰化縣時，沒有發生重大的肢體流血衝突，只有1名酒醉鬧事民眾遭法辦，今年警方重新沙盤推演，實地會勘縣長王惠美預計在4月6日接轎處的省道台1線中山路、民生地下道、南瑤宮，以及回鑾時將駐駕的北斗奠安宮、員林福寧宮、彰化市永樂街天后宮等地，將部署大批警力重兵伺候，護轎及加強交通管制雙軌運作。

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白沙屯媽祖進香活動今年參加人數寫下新猷，去及回程經過彰化縣，彰化警方配置732人次，重點在交通秩序維護及讓進香活動平安順暢展開。 （圖縣府提供）

去年大甲媽遶境進香經過彰化縣，維安警力共3234人次，今年將出動3008人次，警方略減，但與白沙屯媽不及1000人次相比，簡直是天地之別。 （資料照，記者張聰秋攝）

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