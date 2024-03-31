桃園消防猛男月曆主角之一 徐鵬翔奪健體競技178量級冠軍

大有分隊消防員徐鵬翔（中）參加今年桃園市運動會市長盃健美健身錦標賽暨全民運動會代表隊選拔賽，獲得178公分男子健體項目第1名。（大有分隊提供）

2024/03/31 20:18

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市政府消防局第一大隊大有分隊消防員徐鵬翔，參加今年桃園市運動會市長盃健美健身錦標賽暨全民運動會代表隊選拔賽，獲得178公分男子健體項目第1名，他也負責統籌拍攝今年消防月曆並身兼月曆模特兒，他分享，健身備賽過程可以鍛鍊意志力和肌力，以利隨時應付各種高強度救災任務。

由桃園市政府體育局舉辦的全民運動會代表隊選拔賽，數百名健美參賽者參與競賽，徐鵬翔曾在1年前於2023 WNBF男子健體183公分獲得量級第4名，這次參加全民運動會代表隊選拔賽，勇奪178公分男子健體項目第1名，展現出桃園消防猛男勇猛的體能。

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徐鵬翔表示，在比賽前需要長時間備賽，為了保持良好身型，平時需維持高強度的重量訓練，還要精算飲食營養攝取、控制體脂肪，飲食大多為白飯、雞胸肉、青菜。

他笑說，最讓他覺得辛苦的是，若是遇到過年吃年夜飯，他只能吃自己準備的便當，看著桌上滿滿的美食，一度讓他心力交瘁。

他說，很多人說健身比賽的路是孤獨的，但他並不覺得，因為在分隊裡有一群志同道合的夥伴，讓他得以堅持下去，他也特別感謝家人、朋友及同事的鼓勵與支持，未來還是會繼續比賽，朝向突破自我的路前進。

大有分隊分隊長蘇翊瑄表示，消防人員工作壓力極大，徐鵬翔平時上班認真盡責，還能利用勤餘時間認真鍛鍊，又要在飲食上嚴格控制，實屬不易，他更常熱心指導隊上同仁健身知識，提升同仁身體素質，此次能從上百名參賽選手脫穎而出，分隊同仁都替他感到開心並以他為榮。

大有分隊消防員徐鵬翔參加今年桃園市運動會市長盃健美健身錦標賽暨全民運動會代表隊選拔賽，獲得178公分男子健體項目第1名。（大有分隊提供）

大有分隊消防員徐鵬翔參加今年桃園市運動會市長盃健美健身錦標賽暨全民運動會代表隊選拔賽，獲得178公分男子健體項目第1名。（大有分隊提供）

大有分隊消防員徐鵬翔參加今年桃園市運動會市長盃健美健身錦標賽暨全民運動會代表隊選拔賽，獲得178公分男子健體項目第1名。（大有分隊提供）

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