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宜蘭「守護南方澳50」手模牆揭碑 成南方澳打卡新地標

宜蘭縣長林姿妙（中）主持「守護南方澳50」手模牆揭碑儀式。（圖由宜縣消防局提供）

宜蘭縣長林姿妙（中）主持「守護南方澳50」手模牆揭碑儀式。（圖由宜縣消防局提供）

2024/03/31 15:20

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣南方澳義消分隊慶祝創隊50週年，邀請歷年50名隊員，在陶土壓上手模後燒製，設計成「守護南方澳50」手模牆，今天舉辦揭碑儀式，這座裝置藝術除了50片手模，另有海魚與消防栓意象，可望成為南方澳打卡新地標。

南方澳為全國3大漁港之一，也是知名觀光勝地，1974年成立南方澳義消分隊，協助救災滅火工作，地方上發生過蘇澳港翻船、南方澳漁港火燒船、南方澳跨港大橋斷橋事故，義消同仁加入搶救行列，把災情降到最低。

南方澳義消分隊慶祝50歲生日，在南方澳消防分隊大樓前方設置「守護南方澳50」手模牆，安排出錢出力的50名現役及前任隊員，在陶土壓上手模，再上色後製，黏貼在手模牆，牆上還有海魚及消防栓造型藝術品，成了頗具在地特色的裝置藝術，手模牆位在車水馬龍大馬路旁，特殊造型吸引不少路人目光。

宜蘭縣長林姿妙、議長張勝德、消防局長徐松奕、南方澳義消分隊長莊嗣毅、顧問團長陳春生等人，連袂出席「守護南方澳50」手模牆揭碑儀式，有舞獅表演為義消分隊慶生，活動現場熱鬧滾滾。

林姿妙說，南方澳是宜蘭縣最重要的漁港及熱門觀光地區，感謝南方澳義消同仁共同守護家鄉，她代表宜蘭縣民致上最高的敬意。徐松奕肯定南方澳打火弟兄的辛勞付出，希望攜手再創下一個50年。

「守護南方澳50」手模牆，安排出錢出力的50名現役及前任隊員在陶土壓上手模。（圖由宜縣消防局提供）

「守護南方澳50」手模牆，安排出錢出力的50名現役及前任隊員在陶土壓上手模。（圖由宜縣消防局提供）

活動會場舞獅表演為南方澳義消分隊慶生。（圖由宜縣消防局提供）

活動會場舞獅表演為南方澳義消分隊慶生。（圖由宜縣消防局提供）

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