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首頁　>　社會

玩命關頭！ 台中BMW路口碰撞機車 刮地滑行噴火花騎士竟落跑

BMW與機車碰撞瞬間。（民眾提供）

BMW與機車碰撞瞬間。（民眾提供）

2024/03/31 13:26

〔記者許國楨／台中報導〕台中市北區30日凌晨發生驚悚車禍，一輛BMW轎跑車及另輛機車，在行經路口時碰撞，機車當場倒地滑行後，還因與路面摩擦噴出火花，但騎士卻在事故發生逕自落跑離開現場，警方表示，已根據機車車號「以車追人」，目前已鎖定車主通知到案中。

這起事故發生在昨天凌晨1時19分許，地點在北區崇德路與進化北路口，轄區第二分局獲報立即派遣交通分隊員警到場查處，經查，當時是一名男子騎車由榮華街沿進化北路往永興街方向行駛，另輛對向由44歲郭男駕駛的BMW雙車轎跑車，則是由永興街沿進化北路左轉崇德路一段往太原路方向行駛。

雙方在該路口發生碰撞後，造成機車前車頭與自小客車右後車尾碰損，但員警到場時，機車騎士已採步行方式離開現場，傷勢待查，而在場郭男並未受傷，經酒測呼氣無酒精反應。

另從相關監視器影像顯示，BMW當時已快完成左轉動作，機車突自畫面中高速竄出發生碰撞後連人帶車倒地，除機車因此滑行與路面刮出火花，騎士也連滾數圈仆街，但起身後卻迅速落跑，到底是酒駕或是另有隱情，警方表示，經調閱路口監視器，根據機車車號「以車追人」，目前已鎖定車主身分，將進一步通知到案說明，釐清案情。

至於詳細肇事原因將轉交通警察大隊分析研判；第二分局長周俊銘表示，用路人行經路口，應減速慢行及遵行交通標誌（線）行駛，以維護各用路人之交通安全。

發生交通事故路口。（民眾提供）

發生交通事故路口。（民眾提供）

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