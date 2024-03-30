士林工地樓地板崩落壓死工人！建管處罰36萬 勞檢處開罰30萬

台北市士林區福港街一處工地昨進行預售屋銷售中心拆除作業，未料怪手施工不慎，導致二樓地板崩落。（台北市政府提供）

2024/03/30 20:48

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市士林區福港街一處工地今進行預售屋銷售中心拆除作業，未料怪手施工不慎，導致二樓地板崩落，壓死下方駕駛小山貓的工人；台北市長蔣萬安下午4時到場關心，台北市建築管理工程處今依違反《建築法》開罰起、承、監造人及樣品屋監拆建築師各9萬元、共36萬元，並勒令停工，台北市勞動檢查處則依違反《職業安全衛生法》開罰30萬元，蔣萬安表示，現場必須在符合所有安全標準後才能復工。

台北市建管處長虞積學說明，建管處於下午約1時45分接獲通報，士林區福港街210巷工地拆除樣品屋不慎導致樓板傾塌，立即到場初步調查，該案起造人為富璟建設股份有限公司，僅申報開工尚未實際施工，現場進行樣品屋拆除作業，因拆除施工不慎導致樣品屋傾塌，一輛施工車輛駕駛逃生不及受困傷亡，部分倒塌樓板阻礙福港街210巷道通行。

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虞積學表示，第一時間聯絡土木技師公會初步判斷，現場無地基下陷或地層擾動情形，無危害四周鄰房公共安全疑慮，立即要求承商調動機具，排除巷道障礙恢復通行，基地周邊並設置圍籬以周邊居民安全；對於基地違反建築法部分當場除立即勒令停工外並處起、承、監造人及樣品屋監拆建築師各9萬元，後續需檢具復工計畫始得申請復工。

蔣萬安今表示，建管處、勞檢處第一時間進行初步勘查、要求勒令停工，並依告相關規定開罰，必須要符合所有安全標準，才有可能復工，勞檢處初步針對違反《職業安全衛生法》的部分開罰，最重就是30萬。

台北市勞動檢查處補充說明，初步研判拆除構造物時，未能隨時注意控制拆除構造物的穩定性、沒做好拆除時的設施，以致拆除時二樓板倒塌，並壓傷下方工人，已違反《職業安全衛生法》等相關規定，將追究相關廠商疏失責任，未來如經調查確認屬實，因涉嫌構成職安法所定的刑事責任，後續將函請地檢署追究刑事責任，最高將開罰30萬元。

台北市士林區福港街一處工地昨進行預售屋銷售中心拆除作業，未料怪手施工不慎，導致二樓地板崩落。（台北市政府提供）

台北市長蔣萬安今下午4時到場關心。（台北市政府提供）

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