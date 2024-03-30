看準北車後站商圈入夜人車少 他開天九牌賭場不到1週就被抓

警方攻堅進入賭場。（記者王冠仁翻攝）

2024/03/30 13:48

〔記者王冠仁／台北報導〕26歲陳姓男子長期以來都以經營賭場維生，他看準台北車站後站商圈入夜之後人車稀少，可以用夜色作掩護，於是在1個月前租下一處民宅，打算開設天九牌賭場。不過，他找人利用黑夜搬運賭桌上樓時，被警方監控掌握，警方在昨天凌晨登門查緝，將陳開張不到一個禮拜的賭場瓦解。

警方調查，陳姓男子原本在新北市三重、蘆洲一帶經營流動賭場，過去曾遭轄區警方多次查緝，他疑似想轉換陣地，因此四處尋覓新據點。數月前，他發現台北車站後站商圈入夜後人車稀少，因此「相中」此處，並以每月10萬元的價格，在1個月前租下華陰街一處民宅，打算重起爐灶經營天九牌賭場。

請繼續往下閱讀...

陳為了躲避警方追查，在賭場周邊密集裝設監視器鏡頭，甚至還多次利用凌晨時刻搬運賭桌進入，想避免被街訪商家發現，歷經3個禮拜裝潢，在最近1週開張營業。不過，警方在前天發現陳又派人在深夜搬運賭桌，警方布線追查，研判該處出現地下賭場。

警方昨天凌晨兵分兩路前往攻堅，一隊警力監控1樓大門出入口，趁賭客進出之際搶門控制；另一隊警力則由頂樓從上而下展開攻堅，順利進入賭場控制現場。

警方在場逮到陳姓男子以及2名員工、34名賭客，查扣抽頭金15萬元、賭資34萬元、天九牌賭具及監視系統等物，還在其中一名宋姓賭客身上查獲毒品K他命。警方最後將陳與員工依賭博罪嫌送辦，宋則依毒品罪嫌送辦，其餘賭客則依違反社會秩序維護法裁罰。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

警方攻堅進入賭場。（記者王冠仁翻攝）

警方查扣賭資、抽頭金與賭具等。（記者王冠仁翻攝）

警方查扣監視器系統。（記者王冠仁翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法