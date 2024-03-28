私刑痛毆逼吃貓大便！男遭虐死棄屍蘇花邊坡 9嫌羈押禁見

蘇花公路新澳隧道1月被發現無名男屍，檢警循線查出是起殺人棄屍命案。（圖由警方提供）

2024/03/28 11:58

〔記者江志雄／宜蘭報導〕檢警偵辦蘇花公路新澳隧道山區1月棄屍命案，2月拘提竹聯幫信堂組長林碩葳為首的8名被告到案，其中5人羈押禁見，檢察官分析嫌犯供述抽絲剝繭，後續另收押4人，前後歷經5次偵訊，合計向法院聲請羈押9人獲准。

蘇花公路新澳隧道山區1月被發現無名男屍，經查為住在花蓮的28歲簡姓男子，檢警事後查出林碩葳為首的黑幫陣頭組合，以經營人力派遣公司名義，吸收年輕成員加入，林男與旗下多人認為簡男好欺負，常持棍棒私刑處罰痛毆，還逼吃麵包蟲、貓大便，不料凌虐致死，犯後棄屍。

請繼續往下閱讀...

宜蘭地檢署今天發布新聞稿指出，案發後，檢察官曾尚琳指揮警方偵辦，2月22日到桃園拘提8名被告，複訊後認為林碩葳等5人觸犯遺棄屍體、傷害致死、加重私行拘禁致死罪嫌，犯罪嫌疑重大，有湮滅證據、勾串共犯、證人及逃亡之虞，向法院聲押禁見獲准，其他3人交保候傳。

檢察官鍥而不捨，2月23、24日陸續將陳姓、余姓共犯拘提到案，3月8日緝獲高姓共犯，3月26日依新事證把2月22日交保候傳的宋姓被告拘提到案，4人都被羈押禁見獲准。全案羈押被告包括7男2女共9人。

宜檢指出，簡姓死者去年12月到桃園市求職工作，因細故與被告發生爭執而遭囚禁，囚禁期間數度被毆打，還被餵食麵包蟲、貓大便凌虐，簡男被毆打後頭臉部擦挫傷及裂傷、四肢大面積擦挫傷，造成皮下軟組織出血、橫紋肌溶解症，今年1月18到12日間死亡，20日凌晨被棄屍在蘇花公路台9線119.6公里處邊坡。

1月26日，一名撿拾垃圾民眾在邊坡處發現男屍報案，死者身上無證件，身體有遭撞擊情況，檢警認定案情不單純，追出死者身分，經過追查偵破這起手段凶殘的殺人棄屍命案。

警方到嫌犯住處強勢拘提。（圖由警方提供）

蘇花公路棄屍命案，警方2月22日到桃園攻堅逮人，目前已有9人被羈押禁見。（圖由警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法