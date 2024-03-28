路樹倒塌1死1傷！竹市府被批蓋牌甩鍋 高虹安：盡快釐清不會避責

新竹市大學路51巷路樹倒塌釀一死一傷，市議員鄭美娟質疑市府蓋牌及甩鍋，要求市長高虹安應向市民道歉，並負起責任面對。圖為大學路51巷現況。（記者洪美秀攝）

2024/03/28 12:14

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市大學路51巷3月19日因路樹倒塌及電線桿遭扯斷，造成1死1傷慘劇，身亡的女騎士家屬在臉書PO文，稱市府與高公局互踢皮球，經本報披露後引發關注，市議員鄭美娟說，當天發生這樣重大的意外傷亡事件，市府僅對外宣稱路樹傾倒，對有死傷一事幾乎是蓋牌封鎖，甚至把責任推給高公局，她憤怒表示，市民的生命受威脅，得不到道歉，她要求市長高虹安應向市民道歉，且要負起責任面對。

高虹安今出席活動受訪表示，對此遺憾事件，市府城銷處長第一時間都有密切陪在家屬旁邊，她也到亡者的靈堂向家屬表達市府的立場與態度，市府已將所有資料交給地檢署，希望能趕緊釐清相關事證，市府也絕不會逃避賠償的責任，但她也向家屬說明國賠有一定的法定程序，市府一定會盡快幫家屬申請，也會配合地檢署的調查，站在家屬的心情與角度來協助。期盼讓逝者可以安息，也讓家屬不要圍繞賠償事宜傷神。

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高虹安也提到，市府針對環境的維護與檢視，無論是道路或路樹，如果是市區道路都有列管，但若是非市區道路，也會與相關單位進行後續相關的協調事宜。

鄭美娟提到，3月19日當天市府傳送的訊息內容是「大學路51巷路樹倒塌，造成園區車流回堵光復路二段，市府已進駐排除中，目前已可單向通車。」當天只看到路樹倒塌，導致光復路大塞車，但事實上，路樹倒塌造成1死1傷，走掉的是有兩個小孩的媽媽。

她說，在這條有龐大車流通往園區的路，發生這樣嚴重出人命的危安事件，高虹安所帶領的市府，仍然選擇投機巧妙的只掀開好的一面給市民看，實在是令人憤怒。事發後幾天，辦公室已接到民眾詢問是否有傷到人，轉而向市府人員求證，得到的回答竟然是「嗯......這我不方便說，你去問我的上級。」

鄭美娟想問高虹安，為什麼在她的執政下，基層公務人員不敢回答議員辦公室的問題？ 高或者是高的政務官到底向基層下達了什麼指令？高向市民所承諾的透明公開呢？且在意外發生後，公部門的態度著重在釐清責任，這已經讓家屬感到互踢皮球的冷漠，真的非常失望憤怒。

鄭美娟也質問高虹安，新竹市平時有各類災害案件各機關單位分工處理原則嗎？在災害發生或發生疑慮時，可以迅速依分工處理原則來做及時的搶救或排除，也就是說今天一棵樹在那裡，不管它是私人樹或是公家樹，都有依循的原則可以處理，大學路51巷屬高速公路高架道路旁的「平面道路」（市民在走的），請問主管機關是誰？或者，參考「公路修建養護管理規則第43條」都有明確的方向。她呼籲高虹安，盡一切的努力，幫助受難家屬得到應有的賠償，並為一開始的不透明向市民道歉。

高虹安今天表示，市府一定站在家屬立場協助釐清相關賠償責任。（記者洪美秀攝）

新竹市大學路51巷路樹倒塌釀一死一傷，市議員鄭美娟質疑市府蓋牌及甩鍋，呼籲市長高虹安應向市民道歉，並負起相關責任。（記者洪美秀攝）

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