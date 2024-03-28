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首頁　>　社會

郭倍宏被控買票 83歲阿婆扛責被起訴

前民視董事長、喜樂島聯盟主席郭倍宏投入立委選戰時被控買票，83歲女椿腳一肩扛責被檢方起訴。（記者黃佳琳攝）

前民視董事長、喜樂島聯盟主席郭倍宏投入立委選戰時被控買票，83歲女椿腳一肩扛責被檢方起訴。（記者黃佳琳攝）

2024/03/28 11:48

〔記者黃佳琳／高雄報導〕前民視董事長、喜樂島聯盟主席郭倍宏今年投入高雄第6選區立委（旗鼓鹽、前金、新興、苓雅）選戰，選戰結果出爐敗選作收，檢調查出，郭的椿腳、83歲趙周姓老婦以每票500元向7位選民買票，趙周婦落網後一肩扛起所有罪責，今偵結依違反選罷法起訴。

檢方指出，去年12月底，陸續接獲調查局高雄市調查處及轄區分局提報，高市立委第6選區疑似現金買票賄選，檢警調介入偵查後，發現83歲的趙周姓老婦，在去年10月重陽節敬老聯歡活動中，以現金500元向7位選民買票，希望他們能支持郭倍宏。

雄檢主任檢察官林志祐、莊玲如及檢察官陳建烈、楊瀚濤指揮調查局高雄市調查處及轄區分局等單位積極偵辦，今年1月4日發動搜索，並帶回趙周姓老婦及許姓鄰長，檢方認定兩人有串證之虞向法院聲押，高雄地院審理後，法官裁定老婦羈押禁見、許男5萬元交保候傳。

檢方指出，趙周姓老婦雖然年紀很大，但當相熱心地方事務，這次幫郭倍宏買票，她一肩扛下所有責任，聲稱錢都是自己掏腰包，買票行為與郭無關；檢方認定她涉犯違反選罷法行賄罪嫌，偵結後提起公訴，另7名拿到錢的選民，則依投票受賄罪處分緩起訴。

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